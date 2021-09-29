Uğurcan ve Zerrin, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de herkesi ağlattı

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de Uğurcan - Zerrin çiftinin yaşadıkları izleyenleri ağlattı. Çift, genç yaşta yaşadıkları acıları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, Zerrin ve Uğurcan çifti haftanın üçüncü gününde enerjileriyle yarışmaya renk kattı. Diğer çiftlerin bir adım önüne geçmek için tüm hünerlerini ortaya koyan çift, çiğ köfte yoğurdu, börek açtı. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'yi izleyenler hem yemeğe hem sohbete doydu. Zerrin ve Uğurcan'ın çocukları ile ilgili anlattıkları, tüm stüdyoyu şoke etti. Yaşadıkları büyük acı herkesi gözyaşlarına boğdu.

Çocukları kucaklarında vefat etti

Zerrin - Uğurcan çifti, bir ailenin yaşayabileceği en büyük acılardan birini hayatlarının başında yaşadı. Çiftin çocuklarıyla ilgili yaşadığı travma, tüm hayatlarını etkiledi. Bronşit hastası bebekleri Can'ın boğazında bir hırıltı duyan Zerrin, çocuğu doktora götürdüklerini anlattı. Doktorların çocuğu için "Hiçbir şeyi yok" dediğini aktaran genç kadın, Can'ın ertesi gün yaşamını yitirdiğini anlattı.

Bebeğinin bir an nefes alamadığını ve morardığını anlatan Zerrin, bu durum karşısında ne yapacağını bilemediğini ifade etti. Zerrin, bebeğine hastanede müdahale edildiğini ama sonrasında kurtaramadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Zerrin, diğer çocuğunun da felç kalma riski olduğunu, küçücük bedenine tedavilerin ağır geldiğini ifade etti. İzleyenler, Zerrin'in anlattıklarının ardından gözyaşlarını tutamadı.