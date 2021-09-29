Yusuf Turhan hakim karşısına çıktı: “Kardeş katili olmak ağır geliyor”

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te konuşulmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan cinayette yargılamalar başladı. Kayseri’de öldürülen Mehmet Turhan ile Firdevs Öztürk’ün katil zanlıları mahkemeye çıkarıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetiyle ilgili ilk dava Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Cezaevinden yeni çıkan Mehmet Turhan ile eski eşi Firdevs Öztürk'ü öldürmekten yargılanan Yusuf Turhan, Bedirhan Turhan ve Necla Turhan hakim karşısına çıktı.

"Beni öldüreceklerinden korkup öldürdüm"

Kayseri'deki olayla ilgili görülen davada cinayeti işlediğini kabul eden Yusuf Turhan, oğlunun ve eşinin kendisine yardım etmediğini iddia etti. Kardeş katili olarak yargılanmanın kendisine ağır geldiğini söyleyen Turhan, iki kişiyi öldürmesinin sebebini 'ölüm korkusu' olarak gösterdi. Turhan, "Bir cinnet sonucunda ağabeyim Mehmet Turhan'ı ve eski eşi Firdevs Öztürk'ü boğarak öldürdüm. Beni öldüreceklerinden korktuğum için cinayeti işledim" dedi.

Oğlu Bedirhan Turhan'ın cinayet anında yanında olmadığını öne süren Yusuf Turhan, eşinin de o saatlerde evde olmadığını söyledi. Bedirhan Turhan ise Firdevs Öztürk öldürülürken içeri girdiğini ve gördükleri karşısında şoke olduğunu dile getirdi. Bedirhan Turhan'ın olay sonrasında cesetlerin taşınması için babasına yardım ettiği ortaya çıktı.

Mehmet Turhan – Firdevs Öztürk çiftinin amcasıyla aynı adı taşıyan oğulları Yusuf Turhan, "Onca cinayet işlemişler. Hala buradan çıkabileceklerine inanıyorlar. Hakim ve savcı söyledikleri hiçbir şeye inanmadı" açıklamasında bulundu.

Kayseri'deki cinayet nasıl ortaya çıktı?

Kayseri'de işlenen çifte cinayetle ilgili şüphe okları Yusuf Turhan'ın üzerindeydi. Turhan, daha önce suçlamaları reddetse de geçmişte işlediği iddia edilen cinayetler de bir bir gün yüzüne çıkmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlarında kendisini savunan Yusuf Turhan, bir kez de intihar girişiminde bulunmuştu. Suçlamaları reddeden Turhan, kokuya duyarlı köpeklerle yapılan inceleme sonucunda yakayı ele vermişti. Turhan'ın ağabeyini ve eski yengesini evlerinin bahçesindeki tandırın içine gömdüğü ortaya çıkmıştı.