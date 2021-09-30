Solak katil kim? Market cinayetinde yeni iddialar neler?

Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan’ın öldürüldüğü cinayetle ilgili JASAT incelemesi devam ediyor. Cinayetin sebebi aile arasındaki arsa anlaşmazlığı mı?

İzmir'deki market cinayeti gündemdeki yerini koruyor. Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği olayın ardından fail ya da faillerin kimler olduğu hala merak konusu… Çiftin kızları gözyaşlarıyla katilleri bulmaya çalışırken Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayına katılan Hasan Hüseyin Özkan'ın yeğeni Sezgin Artam da dayısıyla aralarında bir arsa anlaşmazlığı olduğunu kabul etti.

Arsa anlaşmazlıkları cinayet sebebi mi?

Sezgin Artam'ın canlı yayına katılmasının ardından cinayet sebebinin arsa anlaşmazlığı mı olduğu sorusu gündeme geldi. Dayısının ölümünden bir süre önce ağabeyi Engin Artam'la kavga ettiğini dile getiren Sezgin Artam, bu kavganın sebebini arsa konusundaki anlaşmazlıklar olarak gösterdi.

Arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgayı jandarmadaki ifadesinde de anlattığının altını çizen Artam, o gün çıkan kavgada bir devlet memurunun da olaya karıştığını öne sürdü. Artam, "Ağabeyim kavga etti ama asıl kavga dayımla tapu işlerine bakan devlet memuru arasında çıktı" diye konuştu.

Sezgin Artam'ın solak olması dikkat çekti

Müge Anlı ise Sezgin Artam'la ilgili önemli bir noktaya dikkat çekti. Cinayetteki solak katil şüphesini hatırlatan başarılı programcı, Artam'ın solak olduğunu dile getirdi. Anlı, "Katilin solak olduğunu konuşulurken ailenin çok yakınındaki bir kişinin solak olması da dikkat çekici" sözlerini kullandı.

Dayısının katillerini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldığını açıklayan Sezgin Artam, cinayeti kendisinin işlemediğini savundu. Artam, ağabeyi Engin Artam'ın da cinayet işlemiş olmasına ihtimal vermediğini söyledi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde işlenen cinayetin ardından gelişmeler devam ederken JASAT da olayla ilgili incelemelerini derinleştirdi. Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarıyla gündeme giren cinayetin çözülmesini sabırsızlıkla bekliyor.