“Sonay Kurucu, dolandırmak istediğimiz Abdülhakim Ağace ile kaçtı”

atv ekranlarında Esra Erol fırtınası esmeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan canlı yayınlarla para kazanan Kurucu ailesinin birlikteliği neden çatırdadı?

Bodrum'da yaşayan Kurucu çifti, internette açılan canlı yayınların ardından boşanma noktasına geldi. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Ersin Kurucu, sosyal medyada açtıkları 'canlı yayınlar' ile dolandırıcılık yaptıklarını itiraf etti. Ersin Kurucu, karısı Sonay Kurucu'nun dolandırmak istedikleri Abdülhakim Ağace ile birlikte kaçtığını anlattı.

TikTok üzerinden aylık 3 – 4 bin TL kazandık

Evliliklerinin ilk 7 yılında oldukça mutlu olduklarını dile getiren Ersin Kurucu'nun anlattıkları izleyenleri şoke etti. TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla aylık 3 – 4 bin TL kazandıklarını söyleyen Kurucu, eşinin zaman zaman hediye toplamak için çocuklarını da yayına çıkardığını öne sürdü.

Kurucu'nun tüyler ürperten iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Kurucu, karısının Abdülhakim Ağace ile buluşmasına "Trabzon burması" karşılığında onay verdiğini söyledi. Kurucu, "Eşimi Abdülhakim Ağace ile buluşmaya ben götürdüm. Kafede onlar oturdu, ben de yanlarındaki masaya oturdum. Sonrasında bir daha görüşmelerine izin vermek istemedim ama karım beni dinlemiyordu" diye konuştu.

Ağace'nin desteğiyle lüks araba aldım

Ersin Kurucu, eşinin Abdülhalik Ağace ile iki üç kez buluştuğunu öne sürerken Esra Erol'da canlı yayınına katılan Sonay Kurucu, evli ve iki çocuklu adamla bir senedir tanıştıklarına dair itirafta bulundu. Sonay Kurucu, Ağace'nin desteğiyle bir de lüks araba aldığını anlattı.

Hafta içi her gün birbirinden ilginç konularla atv ekranlarına gelen Esra Erol'da yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Sevilen programda yeni konuların nasıl bir çözüme kavuşacağı merak konusu oldu.