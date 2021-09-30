Torunlarını ilk defa Zahide Yetiş’te gördüler

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de yarışma heyecanı devam ederken duygusal anlar da yaşanıyor. Edanur - Barış çifti yarışmacılar için hangi yemekleri yaptı? Çiftin gözyaşı dökmesine sebep olan olay ne?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, haftanın dördüncü gününün yarışanları Edanur ve Barış çiftiydi. Beş tam altının sahibi olmak için mücadele eden çift Kayseri yağlaması, patates köftesi ve incir tatlısı yaptı.

Hamurun kıvamını tutturamayan Edanur'un imdadına annesi yetişti. Torunu ile birlikte stüdyoya gelen anneanne, kızına mutfakta yardım etti. Kayınvalidesi ile arası açık olan Edanur, eşinin ailesinin kendisini istemeye gelmediğini ifade etti. Torunlarını ilk kez, ekrandan gördüklerini söyledi. Ailesinin bir gün bile gelip torunlarını görmediklerini ifade eden Barış gözyaşlarını tutamadı.

Barış'ı ailesinden koparan olay neydi?

Barış, kendi ailesiyle neden görüşmediğini ve aralarında ne geçtiğini Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de anlattı. Edanur'la evlenirken eşini istemeye gelmediklerini ve maddiyatı bahane ettiklerini söyledi.

Barış kendi ailesine, sanki elmiş gibi, davetiye verip düğününe çağırdığını anlattı. Düğünlerine gelmek istemeyen ailesinin, yedi buçuk aylık olan torunlarını da hiç görmediğini ifade etti. Barış, bebekleri Alparslan'ın minicik bedeni ile yoğun bakımda yattığını, o zaman bile kendi babasının torununu merak etmediğini söyledi. Zahide Yetiş programa getirilen bebeği kucağına alıp sevdi. Barış'ın ailesine de küslükleri bitmesi için çağrı yaptı.