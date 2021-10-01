Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 106'ncı bölümüyle ekrana geldi.

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan Gümüşoğlu'nun kimliği açığa çıkarken, Demir'e ait olduğu sanılan mektubun bir tuzak olduğunu öğrenen Fikret hayal kırıklığı yaşadı.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 106'ncı bölümü #AdaletVeMerhamet etiketiyle gündem oldu.

Fikret'in umutları boşa çıktı

Demir'in notunun izini süren Fikret, sınırı geçerek daha önceden Demir'e adını verdiği Şahap'ı buldu ve yardım istedi. Şahap, Demir'i bulabilmek için her yere haber saldı ancak hiçbir yerde izine rastlanamadı. Demir'den gelen mektubu incelerken üzerindeki pulun bir hatıra pulu olduğunu gören Şahap, bunun bir oyun olduğunu söyleyince Fikret'in umutları yerle bir oldu.

Hakan ve Züleyha ortaklığını duyurdu

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya destek verdi. Züleyha ve Hakan, sünnet organizasyonunda ortaklıklarını göstermek için davetlilerin karşısına birlikte çıktı. İkilinin fotoğrafları Adana gazetelerinde geniş yer bulurken, organizasyonun başarısı sonucu geceyi organize eden Lütfiye övgüleri topladı.

Betül ve Abdülkadir'in tehlikeli birliği

Demir'in geri dönmesi ihtimalinden endişelenen Betül, Abülkadir'e kurduğu paravan şirketle Yamanların haberi olmadan arazi satma planını anlattı. Abdülkadir, Demir dönse bile hapse gireceğini söyleyerek Betül'ü yatıştırdı. İkisi birlikte şirkette ayaklarına dolanan Ercan'ı alt etmek için yaptıkları planı uygulamaya koydular.

Fekeli, Hakan'ın içlerine sızdığını öğrendi

Isparta plakalı bir araç, Hakan'ın asıl kimliğini ele verdi. Fekeli şoförden Mehmet Kara'nın yıllardır Beyrut'ta yaşadığını öğrenince işin aslını öğrenmek için Isparta'ya gitti. Kara Ailesi'nin dükkânını bulan Fekeli, Züleyha ve Hakan'ın fotoğraflarının yer aldığı gazeteyi gösterince Mehmet Kara sandığı kişinin Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrendi.

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