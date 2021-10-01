“Filika genellikler hangi araçta bulunur?” Metrobüs mü, gemi mi?

Başarılı eğitim hayatını Kim Milyoner Olmak İster’de taçlandırmak isteyen Duygu Dilbaz, Kenan İmirzalıoğlu’nun soruları karşısında ter döktü. Milyoner yarışmacısı Dilbaz ne kadar kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranlarında devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışmasında başarılı öğrencilik hayatıyla dikkat çeken Duygu Dilbaz yarıştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciliğine devam eden Dilbaz, lisanslı olarak hentbol oynadığını dile getirdi. Dilbaz, Tıp Fakültesi'nin yanı sıra iki yıllık Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğunu vurguladı.

Matematik alanında Türkiye'yi temsil etti

10. sınıftan itibaren lise öğretmeninin yönlendirmesiyle matematik yarışmalarına katıldığını ifade eden genç yarışmacı, Rusya'da katıldığı yarışmada üst üste iki kez dünya üçüncüsü olduğunu anlattı.

Duygu Dilbaz, başarılı bir öğrencilik hayatının ardından şansını Kim Milyoner Olmaz İster'de denedi. Dilbaz, Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu üçüncü soru karşısında doğru yanıta ulaşmaya çalıştı. Yarışmada ilerlemek amacıyla soruya yanıt veren yarışmacı aceleciliğinin kurbanı mı oldu?

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Duygu Dilbaz'a sorulan filika sorusu;

Filika genellikler hangi araçta bulunur?

a- Gemi

b- Tren

c- Uçak

d- Metrobüs

Doğru Cevap: Gemi

Katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılarla ülkemizi gururlandıran Duygu Dilbaz, filika sorusuna "metrobüs" cevabını verdi. Heyecanına yeni düşen yarışmacı "Son kararım" dedikten sonra "gemi" yanıtını dillendirse de yarışmadan elenmekten kurtulamadı. Duygu Dlbaz, Kim Milyoner Olmak İster'de 2 bin TL kazandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni para ağacıyla artık daha fazla para kazandırıyor. Siz de Milyoner yarışmacısı olmak için hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.