Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik soru! Necmettin Okutan ne kadar kazandı?

Necmettin Korkutan, atv ekranlarında muhteşem bir yarışma çıkardı. Genç yarışmacı, 100 bin TL değerindeki soruyu gördü.

Kim Milyoner Olmak İster'de Necmettin Korkutan rüzgarı esti. atv ekranlarının sevilen programında oldukça başarılı bir yarışma çıkaran Korkutan, aile hayatını da anlattı. Yarışmaya Kilis'ten katıldığını ifade eden genç yarışmacı, kalabalık bir aileden geldiğini söyledi. 16 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak dünyaya geldiğini söyleyen Korkutan, kalabalık bir ailede büyümekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Necmettin Korkutan'dan aile açıklaması

Korkutan, ailesiyle ilgili sorulan sorulara esprili bir dille yanıt verdi. Genç yarışmacı, "Tüm Türkiye'nin karşısında açıklıyorum, biz 16 kardeşiz ama hepimiz aynı evde yaşamıyoruz" diye konuştu. Necmettin Korkutan, en küçük kardeşinin yeğeninden büyük olmasını mizah dolu bir dille anlattı. Korkutan, "Yeğenim senelerce amcasını parka götürdü" dedi.

Milyoner'de anlattıklarıyla izleyicinin dikkatini çeken yarışmacı, performansıyla da tebrik aldı. Kilisli Milyoner yarışmacısı, 100 bin TL değerindeki soruyu görmeyi başardı.

İşte, Necmettin Korkutan'ın cevaplamaya çalıştığı 100 bin TL değerindeki Kim Milyoner Olmak İster sorusu;

Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendisi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?

a- Hindistan

b- ABD

c- Rusya

d- Meksika

Doğru cevap: ABD

Başarılı yarışmacı Necmettin Korkutan, akıl yürütmeyle doğru yanıta ulaşmaya çalıştı. Hindistan ve Rusya cevaplarını elediğini söyleyen Korkutan, çift joker hakkını kullandı. 20 bin TL'yi riske etmek istemese de soruya yanıt verdi. Genç yarışmacı, Amerika Birleşik Devletleri yanıtını vererek 100 bin TL kazandı.