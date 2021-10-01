Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL değerindeki “John Wick sorusu”

Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden bu yıl mezun olan Necmettin Korkutan, hayallerine ulaşmak için Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. Korkutan, 200 bin TL’lik soruyu açtırmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'e Kilis'ten katılan yarışmacı Necmettin Korkutan muhteşem performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. atv'nin sevilen yarışma programında Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına çıkan yarışmacı, Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olduğunu dile getirdi.

"Pazarda satıcılık yaparken Milyoner'e geldim"

Üniversiteden yeni mezun olduğunu söyleyen genç yarışmacı, şu sıralar köy işleriyle uğraştığını anlattı. Yarışmadan birkaç gün önce pazaryerinde biber salçası sattığını belirten Korkutan, Milyoner'de olmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Kalabalık bir ailede büyüdüğünü açıklayan Korkutan, "Ben hayatımdan ve ailemden çok memnunum" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de hedeflerine ulaşmak için ter döken yarışmacı 10. soruyu gördü. 200 bin TL'lik para ödülüne çok yaklaşan yarışmacı, ne kadar ödül kazandı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Necmettin Korkutan'ın karşısına çıkan 200 bin TL değerinde soru;

"John Wick" film serisini oluşturan üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda yaklaşık kaç kişi etkisiz hale getirmiştir?

a- 300

b- 600

c- 900

d- 1200

Doğru Cevap: 300

John Wick filmi sorusu karşısında bir süre düşünen başarılı yarışmacı, şıklar arasında doğru yanıtı aradı. 100 bin TL kazanma fırsatı karşısında 50 bin TL kaybetmek istemeyen Korkutan, yarışmadan çekildi. Necmettin Korkutan, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL kazandı.