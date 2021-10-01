Kim Milyoner Olmak İster’de fobi sorusu: “Hangisi deniz korkusu anlamına gelir?”

İyi bir performans göstererek Kim Milyoner Olmak İster’de ilerleyen Halil İbrahim Bildir, 100 bin TL değerindeki soru karşısında önemli bir risk aldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de gösterdiği performansla dikkat çeken Halil İbrahim Bildir, 100 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Başarılı yarışmacı, 100 bin TL'lik soruda zorlansa da doğru yanıtı vermek için bir hayli uğraştı.

Dünyanın en çok kazandıran ve seyredilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de hedeflediği ödüle ulaşmak isteyen Bildir, 9. soruya ne cevap verdi? Halil İbrahim Bildir yarışmada risk aldı mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki o soru;

Hangisi deniz korkusu anlamına gelir?

a- Oşinofobi

b- Agorafobi

c- Talassofobi

d- Dentofobi

Doğru Cevap: Talassofobi

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmacısı Halil İbrahim Bildir önemli bir risk alarak 100 bin TL değerindeki soruya cevap verdi. Soruya "Oşinofobi" yanıtını veren yarışmacı, doğru cevaba ulaşamayarak 30 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Yarışmadaki şıklarda yer alan dentofobi, diş hekimi korkusu anlamına gelirken agorafobi alan korkusu olarak biliniyor.