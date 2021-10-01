Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Ankara’dan katılan Halil İbrahim Bildir, konuşmalarıyla Kenan İmirzalıoğlu’na neyi hatırlattı? Halil İbrahim Bildir ne kadar kazandı?

Yarışmaya başladığı andan itibaren sesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Halil İbrahim Bildir, Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltuğuna oturdu. Hayatını sesiyle kazandığını ifade eden Bildir, bir televizyon kanalının kurumsal sesi olduğunu söyledi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde dünyaya geldiğini anlatan Bildir, yarışmanın başında Ege ağzı ile konuşarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Halil İbrahim Bildir'in konuşmaları, Kenan İmirzalıoğlu'na da anılarını hatırlattı.

Kenan İmirzalıoğlu Deli Yürek günlerine gitti

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Deli Yürek dizisinde "Kuşçu" karakterine can veren Emin Gürsoy'u anımsadığını ifade etti. Gürsoy'un Denizlili olduğunu dile getiren İmirzalıoğlu, "Emin'in hocası onu ilk gördüğünde 'bu konuşmayla senden hiçbir şey olmaz' demişti" sözlerini kullandı.

Başarılı bir yarışma çıkaran Bildir, 50 bin TL değerindeki soruyu açtırdı. Konuşmalarıyla Kenan İmirzalıoğlu'nu geçmişe götüren yarışmacı 50 bin TL'lik soruyu doğru cevapladı mı?

İşte, Milyoner yarışmacısı Halil İbrahim Bildir'in karşılaştığı 50 bin TL'lik soru;

Uçamayan bir kuş olan kivi, hangi ülkenin hava kuvvetlerinin simgesidir?

a- Abd

b- Almanya

c- Norveç

d- Yeni Zelanda

Doğru Cevap: Yeni Zelanda

50 bin TL'lik sorunun doğru yanıtına ulaşmak için yarı yarıya joker hakkını kullanan Bildir, Yeni Zelanda cevabıyla hedefine ulaştı. Milyoner yarışmacısı Halil İbrahim Bildir, yarışmada yoluna emin adımlarla devam etti.