Hasret bitiyor, zirvenin sahibi 6 Ekim'de dönüyor!

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile 6 Ekim Çarşamba akşamı sezona başlayacak atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon afişi yayınlandı. Yeni sezon afişi yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.Yeni sezon fragmanları ile büyük ilgi gören ve tıklanma rekorları kıran 'Kuruluş Osman', üçüncü sezon afişiyle de iddiasını ortaya koydu. Afişte Osman Bey'in yanı sıra Malhun Hatun ve Bala Hatun; dizinin yeni karakterleri Turgut Bey, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses ve İnegöl Tekfuru Nikola yer aldı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, 6 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında üçüncü sezonuna başlıyor!

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