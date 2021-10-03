Türkiye, Kardeşlerim'i izledi!

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 22. Bölümüyle Tüm Kişiler’de en çok izlenen yapım oldu.

Kaan'ın gelişi dengeleri değiştirdi!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim,Tüm Kişiler'de %7,94 izlenme oranı ve %21,48 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #HerkesVuruldu etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 22. Bölümde Neler Yaşandı?

Kaan'ın gelmesi ile dengeler değiştirirken, Doruk ise yaptığı kaza ile yürekleri ağıza getirdi.Oğulcan'ın, taburcu olup sağ salim eve dönmesi tüm aile de bayram havasının esmesine neden oldu. Okulda Kaan'ın gelişi dengelerin değişmesine neden oldu. Kaan'ın Asiye'ye olan ilgisi Doruk'u kıskançlık krizine soktu. Kaan'a uyarıda bulanan Doruk, ona Asiye'den uzak durmasını söyledi.

Kaan'a ilgi duyan Süsen doğum gününe Asiye ve Ömer'i de davet etmek zorunda kaldı. Harika'ya zaafı olan Oğulcan, elektrik faturası parasını partide giymek üzere elbise alması için ona verdi.

Cemile'nin gidecek yeri olmadığını anlayan Kadir, hastaneden taburcu olduğunda ona sahip çıkarak yine eve getirdi. Cemile'nin gelmesi başta Şengül ve Orhan olmak üzere herkesin keyfini kaçırdı.

Kaan'ın oyununa gelen Doruk, kıskançlığın etkisi ile Asiye ile tartışır ve partiyi erken terk etti. Sonra da özür dilemek için telefon açtı ve dikkatsizlik sonucu ölümle burun buruna geldi.

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!