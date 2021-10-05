Ayşe, Ferit'i affetmedi tüm Türkiye onları izledi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on dördüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %7,06 izlenme oranı ve %19,41 izlenme payı alarak birinci oldu.

Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #ÇokYaraAldık etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Zirvenin ismi değişmedi!

Ferit, Ayşe'nin avukatı olarak mahkemede Ayşe'nin suçsuzluğunu ispat etti ancak Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük bir kırgınlığa yol açtı. Serbest kalan Ayşe'nin bir süre daha Antakya'dan ayrılmaması gerekiyordu. Kendine Ferit'ten ayrı bir hayat kurmaya çalışan Ayşe, önce bir ev tutup ardından iş aramaya başladı. Ancak hapisten çıktığı için işi hiç kolay değildi.

Mahkeme çıkışında Ayşe'nin söyledikleri yüzüne tokat gibi çarpan Ferit, Ayşe ve Baha hakkında kendisine söylenenlerin peşine düştü. Ferit, Ayşe'nin Baha ile nişanlı olmadığını ve Hande'nin gösterdiği fotoğrafların sahte olduğunu öğrenince büyük bir pişmanlık yaşadı. Ayşe'den özür dilemek ve kendini affettirmek isteyen Ferit, Ayşe'nin karşısına çıktı.

Yaman, planlarını bir bir uygulamaya koyarken otel inşaatı ile ilgili hem Azade hem de Sinan'ı etkilemeyi başardı. Adnan'ın hemşiresi olarak konağa yeni gelen kişinin Feraye'ye çok benzemesi ise Bahtiyar'ın oyununun bir parçasıydı.

Azade ve Ferit arasındaki gerilim devam ederken, Ferit'in Ayşe'nin yanında olması Azade'yi çılgına çevirdi. Suçsuz olduğunu bilmesine rağmen Ayşe'yi asla gelini olarak kabul etmeyen Azade, Ayşe'ye imzalaması için boşanma protokolünü verdi.

Ayşe'ye kendini affettirdiğini düşünen Ferit ise Ayşe'nin verdiği boşanma protokolünü görünce büyük bir şok yaşadı.

Hande'nin, Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramadı ve üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona ağır bir dille meydan okudular. Hande, Yaman'ın kendisine verdiği dersle iyice sarsıldı ve zaten kırılgan olan ruh hali daha da kötüye gitti. Psikolojik olarak iyice dibe vuran Hande, herkesin hayatını kökünden değiştirecek bir adım attı.

Kalp Yarası 14. Bölümü izlemek için tıklayın