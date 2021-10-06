18 yaşındaki Kübra Didem’in bebeği nerede? Cevabı, Esra Erol’da

18 yaşındaki genç anne Kübra Didem Dönmez çocuğuna kavuşabilecek mi? Miran Baran Dönmez’in biyolojik babası Barış Demir, neden çocuk kaçırdı?

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yine izleyenleri farklı düşüncelere savuran olaylar yer aldı. Günün en dikkat çekici konularından birinin başrolündeyse 18 yaşındaki Kübra Didem Dönmez vardı. 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını söyleyen Dönmez, Esra Erol'da gözyaşı döktü.

7 aylık bebeği intikam için mi kaçırdı?

Cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığını ifade eden genç anne, Esra Erol'dan yardım istedi. Eski sevgilisi ve çocuğunun biyolojik babası Barış Demir'in 7 aylık bebeği intikam için kaçırdığını öne süren Dönmez, "Bu adam resmi kayıtlara göre çocuğumun babası bile değil. Bugüne kadar bir mama dahi almadı. Ben çocuğumu geri istiyorum" diye konuştu.

Barış Demir'in kendisini çok kıskandığını belirten Dönmez, 22 yaşındaki eski sevgilisinin ailesiyle de yıldızının hiçbir zaman barışmadığını açıkladı. Doğum yapmasının ardından ailenin kendisini istemediğini savunan genç kadın, kendisine resmi nikah kıyılmadığını ifade etti. Çocuğunun biyolojik babasıyla "cinsel saldırı" davalarının devam ettiğini dile getiren Dönmez, Barış Demir'i sevmediğini söyledi.

Barış Demir'in annesinden önemli iddia

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Barış Demir'in annesi Songül Demir ise ortaya attığı iddia ile kafaları karıştırdı. Anne Demir, "Kübra ve ağabeyi madde bağımlısı. Benim oğlum da onlardan çok farklı değil. Bu çocuk ne sende kalmalı ne Barış'ta" sözlerini kullandı. Miran Baran Dönmez'in yurda verilmesi gerektiğinin altını çizen anne, çocuğun kaçırılmasından haberdar olmadığını iddia etti.

Annesinin ardından Barış Demir de canlı yayına katılarak söz hakkını kullandı. 7 aylık bebeğin yanında olduğunu itiraf eden Demir, genç kadının çocuğuna karşı ilgisiz olduğunu öne sürdü. Demir, "Çocukla hiçbir zaman ilgilenmedi. Çocuk her seferinde hasta oluyor. Ben çocuğumu Kübra'ya vermek istemiyorum" ifadelerine yer verdi. Avukat Hülya Kuran ise resmi kayıtlara göre Barış Demir'in herhangi bir babalık iddiasında bulunamayacağını hatırlattı.

Zaman zaman tarafların birbirlerine sert sözlerle yüklendiği programda Esra Erol, Barış Demir'i stüdyoya davet etti. Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.