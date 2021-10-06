atv klasikleri artık Facebook’ta! Unutulmaz diziler, @atvklasikleri sayfasında

Nostalji sevenler Facebook’ta buluşuyor. atv’nin unutulmaz dizileri şimdi “@atvklasikleri” kullanıcı adıyla Facebook’ta.

atv'nin klasik dizilerine sosyal medya üzerinden erişmek artık daha kolay. "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla en iyi yerli dizileri televizyon izleyicisiyle buluşturan kanal, her biri klasik haline gelmiş dizileriyle Facebook'ta. Facebook'ta yer alan "BirZamanlarÇukurova" hesabının "@atvklasikleri" adıyla yeniden tasarlanması atv klasiklerini sevenlere kolay erişim imkanı sunuyor.

En çok izlenen diziler Facebook'ta

Sosyal medya takipçileri, Facebook'taki "atvklasikleri" sayfasında Sıla, Kırgın Çiçekler, Hatırla Sevgili, Elveda Rumeli gibi yayınlandığı döneme damga vuran atv dizilerinin bölümlerini kolayca bulabilecek. Sevilen dizilerin bölümlerinin yanı sıra en çok izlenen kısa sahneler de yeni Facebook hesabında yer alacak.

Unutulmaz atv dizileri izleyicileriyle sosyal medyada bir kez daha buluşurken Facebook kullanıcıları da bu dizilerle yeniden etkileşim kurma şansı yakalıyor. Kullanıcılar, unutamadıkları karakterlere ve sahnelere yorumlar göndererek nostalji yapıyor.

atv klasik dizileriyle birlikte devam eden muhteşem dizileriyle de izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.