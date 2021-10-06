atv’nin efsane komedi dizisi Avrupa Yakası, şimdi Facebook’ta!

Avrupa Yakası Facebook hesabı açıldı. “Gençliğim Eyvah” Facebook sayfası, “atvavrupayakasi” adıyla yenilendi. Sevilen dizinin en iyi sahneleri sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Yayınlanmasının üzerinden geçen senelere rağmen hala bir fenomen olan Avrupa Yakası, şimdi Facebook'ta. Facebook'ta yer alan Gençliğim Eyvah sayfası, "atvavrupayakasi" adıyla bambaşka bir hale büründü. Sosyal medyadaki bu dönüşüm, Avrupa Yakası izleyicileri arasında büyük sevinç yarattı.

Muhteşem karakterleriyle ve hiç bitmeyen komedisiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen efsane dizi, özel sahneleriyle Facebook kullanıcılarına sunulacak. Burhan Altıntop efsanesinin doğuşu, Aslı ile Volkan'ın tatlı atışmaları, Fatoş'un ilişki tavsiyeleri ve daha fazlası yeni Facebook hesabında yer alacak. Avrupa Yakası Facebook hesabı, diziye kolaylıkla ulaşmak isteyen takipçiler için büyük kolaylık sağlayacak.

Dizideki esprileri üzerinden geçen yıllar eskitemedi

Sitcom alanında Türkiye'nin en önemli yapımlarından olan Avrupa Yakası, 7'den 70'e herkesin izleyebileceği kaliteli bir yapım olarak dikkat çekiyor. atv ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran dizi, şimdi de Facebook'ta iddiasını gösteriyor. Yılların eskitemediği espriler ve birbirinden komik anlar izleyenleri güldürüyor.

Birbirinden iddialı dizileri ekranlara taşıyan atv, klasik dizileri için de yepyeni bir işe imza attı. Facebook'ta yer alan "BirZamanlarÇukurova" sayfası, "@atvklasikleri" olarak değişti. "@atvklasikleri" Facebook sayfası, Avrupa Yakası'nın yanında atv'nin eskimeyen tüm dizilerini izleyebileceğiniz bir platform haline geldi.