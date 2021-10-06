Cinayetten sonra aşk mektupları! Balıkesir’de neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert atv ekranlarında gündem belirlemeye devam ediyor. Hafta içi her gün birbirinden ilginç konularla gündeme gelen program, Balıkesir'de işlenen cinayetle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin konuştuğu saplantılı aşk Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olmaya devam ediyor. Balıkesir'in Havran ilçesinde, 2018'de işlenen bir cinayetin ardından yaşananlar tüyler ürpertti. Peki, 2018 yılında Havran'da neler yaşandı?

50 yaşındaki Mustafa Kut'un sırtından vurularak öldürülmesi köyde soğuk duş etkisi yaratırken talihsiz adamın öldürülmesinin ardından ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a saplantılı derecede aşık olan Ramazan Şahin, sevdiği kadının geçeceği yollara mektuplar bıraktı. Şahin'in mektuplardaki ifadeleri ise şaşkınlıkla karşılandı.

"Koca Dürdane'm, koca ineğim"

Şahin'in yazdığı mektuplarda, "Koca Dürdane'm, koca ineğim, canım, civelek Dürdane'm, sana çılgınlar gibi aşığım" gibi ifadeler olması dikkat çekti. Evli olduğu öğrenilen Ramazan Şahin ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında bir başka iddiayı ortaya attı. Şahin, "Dürdane'nin Ersin diye biriyle ilişkisi var. Ben gözlerimle gördüm yakaladım. Ersin'in karısı Vildan da bunları bastı" diye konuştu.

İddialar karşısında şoke olan Dürdane Kut ise söylenenleri asla kabul etmediğini ifade etti. Kut, "Kocam varken ya da yokken hiçbir erkeğe yüz vermedim" dedi. Pazarda ürün sattığını dile getiren Kut, Ramazan Şahin'in kendisiyle konuşmak için oraya geldiğini öne sürdü. Kut, Şahin'e yüz vermediği için bu iftirayla karşı karşıya geldiğini anlattı.

Müge Anlı, Ramazan Şahin'in saplantılı bir aşk yaşadığını ifade ederek stüdyoya gelmesini istedi. Her konuşulan kelimesiyle merak yaratan Havran cinayetinin altında yatan sır ne? Cinayetin işlenme sebebi aşk mı? Tüm bu soruların yanıtları atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te.