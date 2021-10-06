Necati Gün nerede? Zonguldak’ta yaşayan genç adam 11 gündür kayıp!

Zonguldak’ın Kdz Ereğli ilçesinden kayıplara karışan 33 yaşındaki Necati Gün nerede? Çevresinde Selçuk adıyla da bilinen genç adama ne oldu?

Çevresinde Selçuk ismiyle bilinen 33 yaşındaki Necati Gün'ün aniden ortadan kaybolması şüpheleri de beraberinde getirdi. Evli ve dört çocuk babası olan Necati Gün nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen konu, atv ekranlarında konuşulurken kayıp adamın nerede olduğu merak konusu oldu. Necati Gün'ün resmi nikahlı eşi Cansu Gün ve daha önceki eşi Buse Öztürk Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına birlikte katıldı.

"Eşimin kıskançlık problemi vardı"

Zonguldak'ta yaşayan Gün ailesi, 11 gün önce ortadan kaybolan Necati Gün'ün şokunu yaşıyor. Eşiyle aralarında problemler olduğunu dile getiren 19 yaşında Cansu Gün, eşinin kendisini çok kıskandığını söyledi. Eşinin kaybolmasından iki gün önce kadın sığınma evine yerleştiğini söyleyen genç kadın, "Emre diye biriyle konuştuğumu söylüyordu ama ben konuşmadım. Daha sonra farklı biriyle kötü niyetli olmayan mesajlaşmamızı yakaladı. Onun yüzünden kavga ettik" diye konuştu.

Necati Gün'ün arkadaş çevresinin değişmesiyle birlikte büyük bir değişim yaşadığını iddia eden Cansu Gün, yaşananlardan Sezer Aktaş ve Tayfun Çimen'i sorumlu tuttu. Anne Nurhayat Gün'ün şüphelerinin odağında da yer alan arkadaşlar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılarak sorulara yanıt verdi.

Kaybolmadan bir gece önce neden kavga etti?

Arkadaşlarıyla aralarında bir problem olmadığını öne süren Aktaş ve Çimen, kıskançlık iddialarını doğruladı. Aktaş, "Selçuk (Necati) daha önce beni kıskandı. Ortadan kaybolmasından bir gece önce beraber oturup konuşurken biraz tartıştık. Bana 'Ailemden biriyle sorunun var mı' diye sorarak masaya bıçak vurdu" dedi. Arkadaşlarının ortaya çıkması için gece gündüz uğraştıklarına vurgu yapan arkadaşlar ailenin kendilerinden şüphelenmesinin doğru olmadığını savundu.

Canlı yayına katılan üç çocuk annesi eski eş Buse Öztürk ise Necati Gün'ün daha önce kıskançlık sorunu olmadığını iddia etti. Genç kadın, Gün'ün bu tür paranoyalarının ikinci evliliğinin ardından başladığına dikkat çekti.

Zonguldak'ta yaşananlar merak konusu olurken Nurhayat Gün, gözyaşları içinde oğlunun ortaya çıkmasını istedi. Müge Anlı, "Necati Gün nerede" sorusuna yanıt aramaya devam edecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.