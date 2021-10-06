Turgut Bey, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşini böyle kaçırdı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen üçüncü sezonunun açılış bölümünde merakla beklenen Turgut Bey karakteri ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Turgut Bey karakterinde Rüzgar Aksoy'un performansı büyük beğeni toplarken, 'Kuruluş Osman' izleyicileri Turgut Bey'i "Osman Bey'in yeni yoldaşı" sözleriyle selamladı.

Turgut Bey bölgeye gelişinin ardından alpleriyle birlikte giriştiği gaza faaliyetiyle kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses'in kardeşi Mari'nin ağabeyini ziyarete gittiği haberini alan Turgut Bey, bu fırsatı kaçırmak istemedi ve alpleri ile birlikte harekete geçti.

Mari'yi taşıyan arabayı takip eden Turgut Bey, alplerine "Yek vücud hücum edeceğiz! Şaşmayacaksınız! Tökezlemeyeceksiniz! Arabayı çeken atın teki korkup kaçsa… Bize sağ gerek!" talimatını verdi.

Ardından arabayı koruyan Bizans askerlerine tek başına hücum eden Turgut Bey, askerleri üzerine çekerek arabayı savunmasız bırakmış oldu. Kendisine hücum eden dört Bizans askerini alpleriyle birlikte kolayca saf dışı bırakan Turgut Bey, Mari'yi şu sözlerle karşıladı: "Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses'in göz bebeği! Hoşgeldin Mari…"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon açılışı seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.