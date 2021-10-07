Esra Erol canlı yayınına polis girdi! Barış Demir gözaltına alındı

Türkiye’nin konuştuğu olayın ardından Esra Erol stüdyolarına polis girdi. 18 yaşında anne olan Kübra Didem Dönmez çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını dile getirmişti. Esra Erol canlı yayınına çocuğunu getirmeyen Barış Demir, Eyüp Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı.

Esra Erol'da gündem olan Kübra Didem Dönmez, 7 aylık bebeğini 7 Ekim Esra Erol'da canlı yayınında da göremedi. Bebeğin biyolojik babası Barış Demir, canlı yayına katılsa da çocuğunu programa getirmedi. Miran Baran Dönmez'i göremeyen 18 yaşındaki genç anne sinir krizi geçirdi.

"Kübra sabahlara kadar eve gelmiyor"

Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, karşılıklı suçlamalar dikkat çekti. Barış Demir, çocuğunun annesinin sürekli dışarıda gezdiğini öne sürerek çocuğu annesine vermek istemediğini söyledi. Demir, "Herkes gezer ama Kübra sabahlara kadar eve gelmiyor. Sürekli dışarıda. Çocuğa bakmıyor" sözlerini kullandı.

Çocuğu kaçırmadan önce gerekli mercilere başvuru yaptığını iddia eden Demir, çocuğunun yüzünde ve kafasında yaralar olduğunu dile getirdi. Demir, "Kübra bana dönsün diye kaçırmadım çocuğu. Kübra'yı istemiyorum. Bu çocuğa Kübra bakamaz. Çocuğum yurda gitsin, devlet daha iyi bakar" diye konuştu.

"Çocuğuma her zaman iyi baktım"

Baran Miran Dönmez'e her zaman layıkıyla baktığını ifade eden Kübra Didem Dönmez, yedi aydır hayatını çocuğuna adadığını vurguladı. Demir'in kendilerine hiçbir zaman destek olmadığını ifade eden genç kadın, çocuğunu devlet yurduna bırakmak istemediğini belirtti.

Madde bağımlısı olduğuna yönelik iddialara 'test yaptırmak istiyorum' diyen Dönmez, "Daha önce kullandım ama artık sadece çocuğumla ilgileniyorum. Hiçbir madde kullanmıyorum" dedi.

Genç kadının çocuğuna kavuşma hayalleri bu seferlik gerçek olmasa da Esra Erol, anne ve babanın çok genç olmasına vurgu yaptı. Eyüp Asayiş Şube Müdürlüğünden gelen ekipler Barış Demir'i stüdyoda gözaltına aldı. Çocuk kaçırma suçundan dolayı gözaltına alınan Demir'in yayındaki son sözleri ise "Ben çocuğumu Kübra'ya vermem" oldu.

Esra Erol'da hafta içi her gün canlı yayında hayatın içinden konuları gündeme getirmeye devam ediyor.