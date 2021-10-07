Kardeşlerim 23. Bölüm fragmanı, Yalın’ın Yeniden şarkısıyla renklendi

Kardeşlerim’de heyecan sürüyor. atv’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisinde yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken dizinin 23. Bölüm 2. Fragmanı da çok beğenildi. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı, Yalın’ın Yeniden şarkısıyla renklendi.

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 23. Bölüm ikinci fragmanı ile Cumartesi akşamına bir kez daha damga vuracağının sinyallerini verdi. Yalın'ın 'Yeniden' şarkısıyla renklenen fragman, dizinin izleyicileri arasında yayınlandığı andan itibaren çok konuşuldu. Şarkıda geçen "Sana saklamışım her şeyin, güzelini ben. Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler..." cümleleri sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı.

#AsDor ve #AyBer çiftlerinde yeni gelişmeler

Kardeşlerim 23. Bölüm'de, Kadir ve Melisa arasındaki ilişkiye gölge düşer. Cemile yüzünden amcası Orhan'la da karşı karşıya gelen Kadir, Melisa ile olan ilişkisinde de sorun yaşar. Kardeşlerim dizisinin sevilen çifti #AsDor için ise yeniden bir araya gelme şansı ortaya çıkar. Doruk'un yaşadığı talihsiz kazanın ardından Asiye ile arasında neler yaşanacağı merak konusu olur. Tolga'nın sürprizi ise Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

Kardeşlerim'de bir diğer sevilen çift olan #AyBer arasında da sürpriz bir gelişme yaşanır. Aybike, Berk'ten hoşlandığını itiraf ederken Berk Aybike'ye "Sevgilim" diye hitap eder. Akif ise Kaan'ın istekleri ve tehditleri karşısında köşeye sıkışır. Kaan'ın sinsi oyunları, Nebahat'ın da aklını karıştırır.

Fragmanı ile büyük beğeni toplayan Kardeşlerim 23. Bölüm, 9 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.