Kuruluş Osman’da 3. Sezon heyecanı! Gregor, Osman Bey’in elinde

Kuruluş Osman, üçüncü sezonu ile muhteşem bir geri dönüş yaptı. 65. Bölüm fragmanının yayınlandığı ilk günden beri merakla beklenen sahneler izleyicileri atv ekranlarına kilitledi.

Kuruluş Osman heyecanı, yeni sezonuyla atv ekranlarında başladı. Üçüncü sezonuna muhteşem bir bölümle giren dizi, Twitter'da #KuruluşYeniSezon hashtagi ile zirveye oturdu. Yeni sezon tanıtımında dikkat çeken Osman Bey'in su altındaki savaş performansı, 65. bölümün en çok konuşulan anlarından oldu.

Cerkutay, Papaz Gregor'u karşıladı

Papaz Gregor'u teslim almak için bir sal üzerinde Cerkutay'ı gönderen Osman Bey, papazı esir almak istedi. Cerkutay, Papaz Gregor, Andreas ve beraberindekileri salına aldı. Tekfur Rogatus'un sadık askerleri sizi bekler diyerek papazı karşılayan Cerkutay, Gregor'un elini öptü. Cerkutay'ın Türk olduğunu anlayan Papaz Gregor, Osman Bey'in sadık alpine ağırlık bağlayarak onu suya attı.

Alpler ters giden bir durum olduğunu fark ederek Osman Bey'e haber verdi. Gelen haber üzerine hemen harekete geçen Osman Bey, Papaz Gregor'un karşı karşıya kaldığı saldırıyı bastırdı. Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ile iş birliği yapan Katalanlar papazı teslim almaya çalışırken kılık değiştiren Osman Bey ve alpleri saldırıya karşı koyarak papazı teslim aldı.

Merakla beklenen savaş sahneleri de bu anlarda soluksuz izlendi. Papazı teslim almak için su altında dahi düşmana karşı mücadele eden Osman Bey gücünü tüm düşmanlarına bir kez daha gösterdi. Girdiği savaştan alnının akıyla çıkan Osman Bey karşısında Cerkutay'ı görünce gülümsedi. Cerkutay'ın kaşığın içine gizlediği kesici alet sayesinde kurtulduğu görüldü.

Osman Bey'in emri: "Papazı, obaya gizlice sokun"

Hayatta kalmanın sevincini yaşayan Papaz Gregor ve Andreas kendilerini kurtaran kişinin Osman Bey olduğunu öğrenince endişelendi. Osman Bey, Gregor ve Andreas'ı Kayı Obası'na götürdü. Alplerden, papazı obaya gizlice sokmalarını isteyen Osman Bey, düşmanlarına karşı önemli bir zafer kazandı.

Osman Bey'in kendisini teslim almasını içine sindiremeyen Gregor ve Andreas Kayı Obası'ndan nasıl kurtulacaklarını düşünürken Osman Bey'in de planları vardı. İslam dünyasını bölenlere karşılık vermek isteyen Osman Bey, Ortodoks - Katolik savaşının bitmemesi gerektiğini vurguladı.

Tekfur Rogatus ise Ortodoksların önemli bir din adamınının kaybolmasından büyük bir rahatsızlık duyarken bu durumdan askerlerini suçlu tuttu. Papazın peşinde olan Kosses de Katalanları suçladı. Böylece Osman Bey, ilk hedefine ulaşmış oldu.

atv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 3. Sezon başlangıcıyla da izleyenlerin beğenisini kazandı. Kuruluş Osman 66. Bölümü ile 13 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de.