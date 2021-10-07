Mustafa Kut cinayeti neden işlendi? Aşk mı, su mu, yasa dışı bitki üretimi mi?

Türkiye, atv ekranlarında konuşulan Mustafa Kut cinayetine kilitlendi. Balıkesir’in Havran ilçesinde yaşanan olay Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündem oldu. Peki, üç yıl önce işlenen cinayetin zanlısı kim?

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kalabak Köyü'nde 25 Temmuz 2018'de öldürülen Mustafa Kut'un cinayetinde sır perdesi ortadan kalkacak mı? Cinayetin işlenme sebepleri arasında ortaya atılan iddialarsa Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şoke etti. 7 Ekim Müge Anlı canlı yayınında ortaya atılan iddialar neler?

İddia 1 – Mustafa Kut'un eşine saplantılı aşk mektupları

Balıkesir'de işlenen cinayetle ilgili şüphelerin odağında, Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a saplantılı derecede aşık olan Ramazan Şahin yer aldı. Cinayetin ardından Dürdane Kut'un geçeceği yollara mektuplar bırakan Şahin, ilginç ifadeler kullandı. Şahin'in mektuplarında, "Civelek Dürdane'm, koca ineğim, seni kimseye yar etmem" gibi sözlere yer verdiği öğrenildi.

Şüphelerin odağında yer alan Ramazan Şahin ise akıllara durgunluk veren bir iddiayı gündeme getirdi. Şahin, Dürdane Kut ile aynı köyde yaşayan Ersin Çetinkaya'yı, sokak ortasında ilişkiye girerken yakaladığını öne sürdü. Kut ve Çetinkaya ikilisi iddiaları reddederken Ersin Çetinkaya ile ikinci bir iddia ortaya atıldı.

Mustafa Kut cinayetindeki ilişki iddiaları için tıklayın.

İddia 2 – Ersin Çetinkaya cinayeti itiraf etti

Dürdane Kut'la ilişki yaşadığına yönelik söylentileri yalanlayan Ersin Çetinkaya'nın cinayetin ardından her şeyi itiraf ettiği ifade edildi. Müge Anlı canlı yayınına katılan Sezer Kaya, Mustafa Kut'u Ersin Çetinkaya'nın öldürdüğünü söyledi. Kaya, "Cinayetten sonra bir akşam arkadaşlarla toplandık. Yasa dışı madde kullandık. O sırada Ersin 'Gitsinler baksınlar bir tane bile parmak izi bırakmadım' dedi" ifadelerini kullandı.

Ersin Çetinkaya bu iddiaları da yalanlarken Kut'u öldürmek için herhangi bir sebebi olmadığını söyledi.

Ersin Çetinkaya'nın cinayeti itiraf ettiğine dair iddiaları izlemek için tıklayın.

İddia 3 – Yasa dışı bitki ekimi ölüme götürdü

Bu iddiada da şüphe okları Ersin Çetinkaya'ya yöneldi. Çetinkaya'nın uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki ektiğini ifade eden Sezer Kaya, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini vurguladı. Cinayetten 10 gün önce tarlada hırsızlık yapıldığını öne süren Kaya, burada yasa dışı bitki dolu kovaların çalındığını belirtti.

İddia 4 – Cinayet, miras kavgası yüzünden işlendi

Yetiştiği aileye evlatlık olarak verildiği öğrenilen Mustafa Kut'un aile içindeki mirası böldüğü için öldürüldüğüne yönelik söylentiler de Müge Anlı canlı yayınında konuşuldu. Bu konuda Kut ve Kır aileleri arasında bir husumet olduğu belirtilirken, taraflardan Ali Kır söylentileri yalanladı. Kır, "Bizim aile olarak kendilerine hiçbir düşmanlığımız yok. Aramız da çok iyi. Miras kavgası edebileceğimiz bir mal da yok ortada" diyerek konuşulanlara yanıt verdi.

Babasının geçmişte Dürdane Kut'la evlenmek istediğini dile getiren Ali Kır, "Bu konuda da söylenti çıkardılar. Babam için geçmiş, kapanmış bir konu. Artık bu yaştan sonra herkes kendi derdinde" sözlerini kullandı.

İddia 5 – Mustafa Kut'un ölüm sebebi 'su kavgası'

Mustafa Kut'un ölümünden bir ay önce başlayan 'hortum kesme', cinayetin ardından önemli bir detay olarak geride kaldı. Dürdane Kut, "Bir ay boyunca suyumuz kesildi. Hep hortumu kesik bulduk ama kim yaptı öğrenemedik" dedi. Kut'un öldürüldüğü yerin de hortumun kesildiği yerle aynı olması bu konudaki şüpheleri artırdı. Köyde konuşulanlar ise hortum kesmenin hedef şaşırtma olduğu yönünde.

Tüm bu iddialar, sorular ve yanıtlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'te enine boyuna konuşulurken Türkiye yine ekran başına kilitlendi. "Balıkesir'deki cinayeti kim işledi" sorusu Müge Anlı'da yanıt arıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.