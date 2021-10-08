Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 107'nci bölümüyle ekrana geldi.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğarken, Demir'i saklayan ve Züleyha'ya oyun kuran gizemli kişinin kimliği merak konusu oldu.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 107'nci bölümü #SonYolculuk etiketiyle gündem oldu.

Abdülkadir'den Fekeli'ye korkunç tuzak!

Hakan'ın sahte kimlikle aralarında dolaştığını anlayan Fekeli, öfkeyle tamirhaneye gidip Abdülkadir'e silah doğrulttu. Fekeli'den korkan Abdülkadir, kendini savunmaya geçerken tüm suçu Hakan'a yükledi. Abdülkadir, Hakan'ı aramaya koyulan Fekeli'ye tuzak kurdu. Fekeli'nin aracı yardım isteyen bir genç tarafından durduruldu. Olacaklardan habersiz Fekeli bu gence yardım elini uzattığında Abdülkadir'in adamı Fekeli'ye iğneyle ilaç enjekte etti ve Fekeli orada can verdi.

Çukurova yetim kaldı

Fekeli'nin ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazede gözyaşları sel oldu. Çukurova halkı babaları bildikleri Fekeli'yi son yolculuğuna uğurladı. Fekeli'nin ölümünün sebebi kalp krizi olarak belirlendi. Betül, ağır bir kayıp yaşayan Fikret'e destek olurken, Fekeli'nin Ankara'ya gitmediğini öğrenen Züleyha ise Hakan'a şüpheli bir durum olduğunu söyledi. Fekeli'nin kalp krizi geçirdiğine inanamayan Züleyha ve Lütfiye, gerçeği öğrenmek için kafa kafaya verdiler.

Hakan, Züleyha'nın çekimine kapıldı

Züleyha ile sık sık beraber vakit geçiren Hakan, Züleyha'dan etkilenmeye başladı. Züleyha ve Hakan, portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret geldi. İkisinin arasında duygusal bir çekim olduğunu düşünen Fikret, Hakan'ı gitmesi için uyardı. Neredeyse kavgaya tutuşacak Fikret ve Hakan'ı, Züleyha ayırdı.

Demir'in cesedini alıkoyan kim?

Züleyha, Demir'in yokluğunda yaşadığı acıyla baş etmeye çalışırken, Demir'in cesedinin alıkonulduğu ortaya çıktı. Züleyha'ya umut olan Demir'e ait notun gizemli biri tarafından yazıldığı görüldü. Demir'in cesedini dondurucuda saklayan kişinin kimliği ise merak konusu oldu.

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