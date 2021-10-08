Çukurova'dan bir Fekeli geçti

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteriyle dört sezondur izleyicilerin beğenisini kazanan Kerem Alışık, 107'nci bölümde diziye veda etti.

Kerem Alışık'tan Çukurova'ya duygusal veda

Usta oyuncu Kerem Alışık, son sahnesinin çekiminin ardından ekip arkadaşlarıyla vedalaştı. 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi ve oyuncuları Alışık'ı pasta keserek uğurladı. Kerem Alışık ayrıca sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla Çukurova'ya ve 3 yıldır hayat verdiği Fekeli'ye veda ederken, 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicilerine teşekkür etti.

Acılarla sınanmış bir ömür...

Ölümüyle Çukurova topraklarını hüzne boğan Fekeli, sık sık kullandığı "Uhuletle ve suhuletle" sözüyle akıllara kazındı. Hayatı boyunca acılarla sınanan, sevdiklerini birer birer toprağa veren Fekeli, Çukurova'nın hem ağası hem babası oldu.

Yirmi yılı hapiste geçen kader mahkûmu Fekeli, Adana'ya dönüşüyle beraber Yamanlar'dan intikam almak için oğlu bildiği Yılmaz'la omuz omuza mücadele etmiş, ebedi aşkı Hünkar'ın yüreğini sızlatan evliliği hakkında her şeyi öğrenmişti.

Sonunda aşk galip gelmiş; Fekeli ve Hünkar, her şeyi göze alarak hayatlarında temiz bir sayfa açmaya karar vermişlerdi. 40 yıllık aşkına kavuşmak üzereyken Hünkar'ın ölümüyle yüreğine ateş düşen Fekeli, sevdiği kadının ölümüyle sınanmıştı.

Fekeli Çukurova'da destan yazdı

Hünkar'ın gidişiyle Fekeli ve Yamanlar arasında yıllardır süren savaşı son bulmuş; Demir ve Fekeli, Hünkar'ın cenazesinde tüm düşmanlıkları bırakarak birlikte ağlamışlardı.

Fekeli'nin yüreğine bir ateş de daha canından saydığı, evladım dediği Yılmaz'ın ölümüyle düşmüştü. Demir'in canını dişine takarak Yılmaz'ı kurtarmak için gösterdiği çaba Fekeli ve Demir'i yakınlaştırmış, Fekeli bundan sonra Demir'i oğlu bilmişti.

Aynı kandan iki kardeş olan Demir ve Fikret'in savaşında ortada kalan Fekeli, Demir'in ortadan kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşamıştı.

Hikayesiyle Çukurova'da adeta bir destan yazan Fekeli'nin mirasını şimdi yeğeni Fikret devam ettirecek.