“Erno Rubik, tasarımını yaptıktan ne kadar zaman sonra rubik küpünü çözdü?”

Milyoner yarışmacısı Deniz Koçak gösterdiği performansla beğeni toplarken 50 bin TL değerindeki rubik sorusunda oldukça zorlandı. 18 yaşındaki yarışmacı, bu soruda üç joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı eğitim hayatıyla dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı Deniz Koçak, yarışmada da oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu yıl Koç Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü'nü tam burslu kazandığını ifade eden 18 yaşındaki yarışmacı, kazandığı ödül miktarı yüksek olursa "Podcast" yayınlamaya başlamak istediğini söyledi.

Milyoner yarışmacısı Deniz Koçak'ın başarılı hikayesini izlemek için tıklayın!

Deniz Koçak, Milyoner'de 50 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. Önüne çıkan engelleri bir bir aşan genç yarışmacı, karşısına çıkan soruda zorlansa da telefon joker hakkı ile doğru cevabı bulmaya çalıştı. Yarışmacı sonrasın yarı yarıya joker hakkını da kullanmak durumunda kaldı. Sorunun cevabından bir türlü emin olamayan genç yarışmacı, en sonunda çift cevap jokerini de devreye soktu.

Milyoner yarışmacısı Deniz Koçak, 50 bin TL değerindeki rubik küpü sorusuna doğru cevap verdi mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan 50 bin TL'lik rubik küpü sorusu;

Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür?

a- 1 dakika

b- 1 saat

c- 1 gün

d- 1 ay

Doğru Cevap: 1 ay

Yarışmacı Deniz Koçak üç joker hakkını kullanarak garanti altına aldığı soruyla birlikte 50 bin TL'yi kazandı. Başarılı yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra çift cevap jokerini de kullandı. İlk olarak "1 ay" cevabını veren Koçak, ikinci cevaba gerek kalmadan bir sonraki soruya geçme hakkı kazandı.

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