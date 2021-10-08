Kim Milyoner Olmak İster’de tarih sorusu! “Caso Cubrilovic – Franz Ferdinand?”

Kim Milyoner Olmak İster’de, Vaso Cubrilovic sorusu yarışmacıya ne kadar kazandırdı? Fatih Altan baraj sorusuna doğru yanıt verdi mi?

Kim Milyoner Olmak İster'deki performansıyla dikkat çeken yarışmacı Fatih Altan, 30 bin TL değerindeki baraj sorusuna jokersiz girdi. Jokeri kalmadığı için soruda risk almak isteyen yarışmacı, baraj sorusunu geçebildi mi?

Hazır giyim ihracatıyla uğraştığını söyleyen Milyoner yarışmacısı, tarih sorusu ile kazandığı ödül miktarını artırmak istedi. Yarışmacı, fikir yürüterek yedinci soruya yanıt verdi.

İşte Milyoner yarışmacısı Fatih Altan'ın yanıtladığı 30 bin TL değerindeki baraj sorusu;

Vaso Cubrilovic hangi suikasta katılıp yaşı küçük olduğundan idamdan kurtulmuş ardından üniversitede profesör ve Yugoslavya Orman Bakanı olmuş ve 1990'da ölmüştür?

a- John F. Kennedy suikastı

b- Franz Ferdinand suikastı

c- Adolf Hitler suikastı

d- Mahatma Gandhi suikastı

Doğru Cevap: Franz Ferdinand suikastı

Vaso Cubrilovic, Franz Ferdinand suiskastının ardından yaşı küçük olduğu için idam cezasından kurtuldu. Cubrilovic hayatının geri kalanında Yugoslavya Orman Bakanı dahi oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Franz Ferdinand sorusuna doğru yanıt vererek 30 bin TL kazandı. Fatih Altan, sorunun cevabını bilmediğini söylerken jokeri olmamasına rağmen önemli bir risk aldı.

Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında büyük bir heyecanla devam ederken yarışmacılar yeni para ağacı sayesinde hedefledikleri miktarlara daha kolay ulaşıyor.