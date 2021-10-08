Milyoner’de yarışmacıyı zorlayan soru “Pisa Kulesi nerededir? Roma, Pisa…”

Kim Milyoner Olmak İster, ilginç sorularıyla gündem olmaya devam ediyor. Bartınlı yarışmacı Batuhan Güre, “Pisa Kulesi” sorusunda seyirci joker hakkını kullanarak doğru yanıta ulaştı mı?

Ekranların en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni para ağacıyla atv ekranlarında devam ediyor. Aslen Bartınlı olan yarışmacı Batuhan Güre, yarışmada hayali olan para ödülüne ulaşmaya çalıştı.

Müziğe ilgi duyduğunu ifade eden genç yarışmacı, müziğe başlangıç hikayesini anlattı. 2018 yılında kızlara "En havalı müzik aleti hangisi" sorusunu yönelttiğini ifade eden Güre, cevaplar üzerine bateri çalmaya başladığını söyledi. Mühendislik eğitimini 6 yılın sonunda bıraktığını anlatan yarışmacı, 26 yaşında tekrar üniversite eğitimine atıldığını belirtti. Ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu anlatan yarışmacı, herkesin çocuğuna destek olması gerektiğini vurguladı. Milyoner yarışmacısı Batuhan Güre, yarışmanın üçüncü sorusunda seyirci joker hakkını kullandı.

İşte, yarışmacı Batuhan Güre'nin seyirciye sorduğu o soru;

Pisa Kulesi nerededir?

a- Venedik

b- Paris

c- Roma

d- Pisa

Cevap: Pisa

Dünyaca ünlü Pisa Kulesi, İtalya'nın Pisa şehrinde yer alıyor. Üçüncü soruda seyirciye danışan yarışmacı, yüzde 57 oranıyla Roma diyen seyirciye güvendi. Genç yarışmacı, 2 bin TL kazanarak yarışmaya erken veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç sorularıyla atv ekranlarında devam ediyor. İzleyenler ekran başında, yarışmacılar ise Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında sorulara doğru yanıt vermeye çalışıyor.