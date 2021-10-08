Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane'de hüzün ve mutluluk bir arada

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de bu hafta da 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. 40 dakikanın sonunda yapılan yemekler, masa düzeni ve temizlik gibi tüm detaylar puanlamada pay sahibi oluyor. Haftanın finalinde en çok puan alan çift altınların sahibi oluyor!

Oğuzhan'ın gözyaşları!

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de Perşembe günü Betül ve Oğuzhan çifti yarıştı. Evli çift ekşili ufak köfte ve ev baklavası yaparak mutfakta hünerlerini gösterdi. Oğuzhan'ın acı kaybı herkesi derinden etkiledi. Erken yaşta yitirdiği babasını anlatırken, duygusal anlar yaşandı. Herkesi derinden etkileyen anlarda, stüdyodakiler de gözyaşlarını tutamadı. Babası ile helalleşemediğini ve bunun içinde ukde olarak kaldığını anlatan Oğuzhan, insanların anne babasının hayattayken kıymetini bilmeleri gerektiğini, kaybettikten sonra bunun bir anlamı olmadığını söyledi.

Zahide Yetiş'ten gelinlik sürprizi!

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de Çarşamba gününün yarışmacıları İlkay ve Ceren için büyük bir sürpriz vardı. Yıllar önce evlenen çiftin hayatlarında eksik olan bir şeyi tamamlamak için, Zahide Yetiş kolları sıvadı. Düğününde gelinlik giyemeyen Ceren ve eşine gelinlik giydiremediği için hala üzüntü yaşayan İlkay'ın hayalleri gerçek oldu. Ceren Zahide Yetiş'in sürprizi ile gelinlik, İlkay da damatlık giyerek hayallerine kavuştular.

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