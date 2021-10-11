‘Çocuğun üstü açık kaldı’ kavgası Üründülcü çiftini ayrılığa götürüyor

Esra Erol’da hafta içi her gün birbirinden ilginç gelişmeleri atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Ekranların sevilen programında Üründülcü çiftinin boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu.

Kayınpederiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi terk eden Fikriye Üründülcü, 8 ay sonra Esra Erol'da ortaya çıktı. "Çocuğun üstü açık kaldı" kavgası nedeniyle eşinin evi terk ettiğini ifade eden Özay Üründülcü, "Aylardır ne yapacağımı bilmiyorum. Karımla aramızda hiçbir sorun yoktu. Babamla kavga edip beni öylece bıraktı" diye konuştu.

"İlk boşanan çift biz olmayacağız"

5 yıllık evlilikleri boyunca eşine karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadığını dile getiren Özay Üründülcü, eşinin kendisine ihanet etme ihtimalinin olmadığını vurguladı. Üründülcü, "Eşimin bu tavrını anlamıyorum. İstemiyorsan aç telefonlarımı, boşanalım. İlk boşanan insan biz olmayacağız" dedi.

Esra Erol canlı yayınına bağlanan Fikriye Üründülcü ise kendisini savundu. Genç kadın, kocasından yana hiçbir sorunu olmadığını anlatırken hayatta yaşadığı birikimlerin kendisini bu noktaya getirdiğini öne sürdü. Kocasından ayrılmak istediğini dile getiren Üründülcü, en kısa zamanda boşanma davası açacağını belirtti.

Fikriye Üründülcü, o geceyi anlattı

Kocasının kendisine çok iyiliği dokunduğunu tekrarlayan genç kadın, kayınpederiyle yaşadığı tartışmayı da anlattı. Üründülcü, "Misafirlik için gittiğimiz evde çocuğumun üstündeki yorgan açılmıştı. Kayınpederim de söylendi, bana vurmaya kalktı" sözlerini kullandı.

Edirne'de yaşayan Üründülcü çiftinin son kararının ne olacağı merak konusu olurken Esra Erol, Fikriye Üründülcü'yü canlı yayına davet etti.

Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.