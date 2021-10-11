Mehmet Temel’den şok sözler: “Çalışmaktan sıkıldığım için çalışmıyorum”

Mehmet Temel – Gülfidan Temel çiftinin evliliği çıkmaza girdi. Boşanma noktasına gelen çift Esra Erol’da karşı karşıya geldi. Çiftin tartışması, izleyenleri şaşırttı.

Esra Erol'da kendine has tavırlarıyla ilgi odağı olan Mehmet Temel'in evliliği bitme noktasına geldi. Günlerdir, canlı yayında eşi Gülfidan Temel'de özür dileyen Mehmet Temel'in çabaları karşılıksız mı kaldı? Gülfidan Temel, 11 Ekim Esra Erol canlı yayınında hangi gerçekleri açıkladı?

9 senelik evliliğin sonu mu geldi?

Evliliklerinde 9 seneyi geride bırakan Temel çiftini boşanma noktasına getiren olay "aldatma şüphesi" oldu. Mehmet Temel'in eski eşiyle geceyi aynı evde geçirmesi ilişkide bardağı taşıran son damla olurken Temel, "Ben eski eşimle değil, oğlumla aynı evde kaldım. Eski eşime karşı bir hissim yok" diyerek kendisini savundu.

Mehmet Temel, eşinin söyledikleri üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Gülfidan Temel, "Mehmet Bey geçmişinden kopamıyor. Eski nişanlısıyla bile barışmak istedi, sürekli bir arayışta. Oğluna da, kendisini eski eşiyle barıştırması için baskı yapmış. Ondan yardım istemiş" diye konuştu. Eşinin iddialarının doğru olduğunu kabul eden Mehmet Temel, eski eşinin de kendisinde gönlü olduğunu öne sürdü.

Mehmet Temel neden çalışmıyor?

Çalışmaktan sıkıldığı için iş bulmadığını itiraf eden Mehmet Temel, 8 yıldır düzenli bir işi olmadığını söyledi. Temel'in sözleri stüdyoda da gülüşmelere neden oldu.

Mehmet Temel evliliğini devam ettirmek için güzel sözlere başvursa da Gülfidan Temel, "Ben artık eşimi sevmiyorum" diyerek evliliğe son noktayı koyacağının sinyallerini verdi.

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