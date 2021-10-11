Melisa Varol, annesini çıldırttı! 18 yaşındaki genç kız kaçtı mı, kaçırıldı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, atv ekranlarında gündem belirlemeye devam ediyor. 11 Ekim Müge Anlı canlı yayınında gündem olan Melisa Varol’un Semih Ceylan’la resmi nikah kıydığı ortaya çıktı.

18 yaşındaki kızları Melisa'nın kaçırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşı döken anne Hamiyet Varol ve baba Halil Varol, kızlarının can güvenliğinden endişe ettiklerini dile getirdi. Genç kızı, 32 yaşındaki Semih Ceylan'ın kaçırdığını öne süren aile, Melisa'nın Giresun'a götürülmüş olabileceğini ifade etti.

Melisa Varol kim? Melisa Varol nerede? İşte ailenin iddiaları! İzlemek için tıklayın.

Semih Ceylan kim? Aileye nasıl girdi?

Semih Ceylan'ın iş bulmak için Giresun'dan İstanbul'a geldiğini söyleyen anne Hamiyet Varol, "Semih için gidip borç aldım. Ona ev tuttum, eşyasını koydum. En sonunda bir fırında iş buldum. O, bana bunu yaptı" sözlerini kullandı. Kızlarının, Semih Ceylan'a "ağabey" diye hitap ettiğini belirten aile, Melisa'nın bir an önce kendilerine teslim edilmesini istedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına gelen bir telefon ise Hamiyet Varol'un sinir krizi geçirmesine neden oldu. Canlı yayınına bağlan Semih Ceylan'ın annesi Fatma Ceylan, oğlu ile Melisa'nın resmi nikah kıydığını itiraf etti. Duydukları karşısında oldukça öfkelenen Hamiyet Varol, hıçkırıklara boğuldu. Varol'u sakinleştirmekse eşine kaldı.

Melisa'dan ailesine suçlamalar

Yaşananların ardından canlı yayına bağlanan Melisa Varol da ailesine karşı suçlamalarda bulundu. Genç kız, kendi isteğiyle resmi nikah kıydığını açıkladı. Varol, "4 senedir Semih'le birlikteliğim var. Ailem de bundan haberdar ama bilmiyorlarmış gibi yapıyor. Okurken ağabeyimin çocuklarına baktım. Üstüme kredi çektirip araba aldılar. Ben aileme dönmek istemiyorum" diye konuştu.

Müge Anlı, babasının annesini aldattığını öne süren genç kıza tepki gösterdi. Konunun bununla bir alakası olmadığını belirten başarılı programcı, "Ben böyle bir gelini ailemde istemem" diyerek Ceylan ailesine mesaj verdi.

Melisa Varol, Müge Anlı canlı yayınında! İzlemek için tıklayın.