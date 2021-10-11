Selçuk adıyla bilinen Necati Gün’ün sır kaybı! Genç adam nerede?

4 çocuk babası, 33 yaşındaki Necati Gün’ün sırlarla dolu kaybı kafaları karıştırdı. Genç adam hayatta mı, yoksa öldü mü? Necati Gün ile ilgili tüm gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert’te.

26 Eylül'de Zonguldak'tan kaybolan 33 yaşındaki Necati Gün sırra kadem bastı. Çevresinde Selçuk ismiyle bilinen evli ve 4 çocuk babası genç adamın nerede olduğu belirsizliğini korurken konu, Müge Anlı canlı yayınında bir kez daha gündeme geldi. Kayıp Necati Gün'ün ailesinin şüphe oklarıysa Tarık Ocak'ı gösterdi. Tarık Ocak ise kuzenine zarar vermesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Peki, anne Nurhayat Gün ve kayıp gencin eşi Cansu Gün neden Tarık Ocak'ı suçluyor. Ailenin suçlamalarındaki temel nokta, Ocak'ın yalan söylemesi oldu. Nurhayat Gün, "Ben Tarık'a Selçuk'u görüp görmediğini sordum. Tarık da bana, iki gündür Selçuk'u görmediğini söyledi. Daha sonra öğrendim ki kaybolduğu gece bütün gün beraberlermiş" sözlerini kullandı.

"Aileye hiçbir zaman yardım etmem"

Ailenin ifadeleri üzerine cevap hakkını kullanan Tarık Ocak, kayıp kuzenine kendisinin zarar vermediğini vurguladı. Aileye yalan söyleme sebebini kızgınlık olarak açıklayan genç adam, "Teyzem bana hesap sordu, ben de yanlış bilgi verdim" dedi. Selçuk adıyla bilinen Necati Gün'ün kaybıyla ilgili aileye yardım etmeyeceğini dile getiren Ocak, "Müge Anlı ekibine ve kolluk kuvvetlerine elimden gelen desteği veririm. Çünkü ben Selçuk'u seviyorum ama ailesine destek olmam" diye konuştu.

4 çocuk babası Gün'ün ailesinin anlattığı kadar masum bir hayat sürmediğini iddia eden arkadaşlarıysa aileyi suçladı. Gün'ün arkadaşı Tayfun Çimen, "Tarık, alkol alan ve yasa dışı madde kullanan biriydi. Daha önce intihar girişimi de oldu. Hiç öyle oğullarını tertemiz anlatmaya çalışmasınlar" dedi.