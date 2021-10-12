Ferit ve Ayşe, tüm olanlardan sonra arkadaş kalmaya karar verdiler

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on beşinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #KıymaBize etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

15.Bölümde neler oldu?

Ayşe ve Ferit, Hande'nin hayatını kurtararak hastaneye yetiştirdi. Hande'nin intihar teşebbüsü boşanmanın eşiğindeki çiftin hayatının ortasına bomba gibi düştü. Hem Hande'nin yaptıkları hem de Baha'nın başına gelenlerden dolayı Ayşe, Ferit'le ilişkisini sorgulamak zorunda kaldı.

Zümrüt ve Hüseyin perişan bir halde Hande'nin iyileşmesini beklerken Hande'nin ihtiyacı olan kan Ayşe'den geldi. Gözünü kırpmadan Hande'ye kanını veren Ayşe'nin bu davranışı Zümrüt'ün genç kıza karşı düşüncelerini değiştirdi.

Kendine gelen Hande'nin geçici hafıza kaybı nedeniyle herkes Hande'ye karşı rol yapmak zorunda kaldı. Vicdan azabı duyan Ayşe, Ferit'e Hande'nin yanında olması gerektiğini söyledi ve boşanma protokolünü imzalamasını istedi.

Diğer yanda Azade ise holding yönetim kurulu oylamasında başkan olup işleri ele aldı. Üstelik Yaman'ın Azade'ye oy vermesi Adnan'ı derinden yaraladı.

Ferit ve Ayşe'nin peşini bırakmayan Azade, Kerim'i gizlice Ayşe'nin evine sokarak ikilinin imzaladığı boşanma protokolünü hızlıca yürürlüğe koymak için aldırdı.

Kızının intihara teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünüp Hüseyin'e polise her şey itiraf etmesi için zaman tanıdı. Hüseyin kurduğu oyunla suçu üstünden atmayı ve Zümrüt'ü kandırmayı başardı. Böylelikle Ayşe de cinayet suçlamasından aklanmış oldu.

Herkes Hande'nin geçici hafıza kaybı yaşadığını düşünürken bunun Hande'nin bir oyunu olduğu ortaya çıktı. Hande'nin bu yalanında suç ortağı Yaman'dı. Hande'nin bundan sonra anne olamayacağını öğrenince ise dünyası başına yıkıldı.

Arkadaş kalmaya karar veren Ferit ve Ayşe ise birlikte geçirdikleri güzel günün sonunda kötü bir trafik kazası yaşadılar.

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

15. Bölümü izlemek için tıklayın