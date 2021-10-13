Bala Hatun ve Malhun Hatun'un iktidar mücadelesi obayı karıştırdı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 66’ncı bölümünde Bala Hatun ve Malhun Hatun’un iktidar mücadelesi Kayı Obası’nın hatunlarını da etkiledi.

İznik tacirlerinin Kayı Obası'nın meşhur kilimlerinden talep etmesi üzerine hatunların iş yükü hayli artınca, Malhun Hatun "Madem vakit az istenen kilim çoktur. Kızılcabeyoğlu hatunları da gelip bir işin ucundan tutsun! Elleri çabuktur" diyerek yardım teklif etti. Bala Hatun, "Sağ olasın Malhun Hatun! Şimdlik hacet yoktur. Kayı hatunları üstesinden gelir" diyerek bu teklifi reddetti.

Bala Hatun'un yardım teklifini reddetmesine bozulan Malhun Hatun "Kırk gün otağdan çıkmadık diye Bala Hatun bizim de obanın hatunu olduğumuzu unutmuş" diyerek yareni Gökçe'yi Kızılcabeyoğlu Obası'na gönderdi.

Kızılcabeyoğlu Obası'ndan gelen hatunların kilim atölyesinde çalışmaya başlaması Kayı hatunlarının tepkisini çekti. Durumu öğrenen Bala Hatun, kilimhaneye gelerek Malhun Hatun'a tepki gösterdi: "Malhun Hatun! Biz seninle konuşmadık mı? İhtiyaç yok demedik mi? Şimdi bu ettiğin ne ola?"

Malhun Hatun ise "Doğru dersin konuştuk! Amma senin de unuttuğun bir şey. Ben de bu obanın hatunuyum! Bir işin ucundan tutmak için kimseden izin almam gerekmez" diyerek bu sözlerin altında kalmadı. Bala Hatun "Elbette sen de bu obanın hatunusun. Ama bu obanın baş hatunu benim! Bu obanın bir nizamı vardır. Herkes aklına geleni edende ne birlik ne dirlik kalır!" deyince Malhun Hatun "Ben Bey kızıyım Bala Hatun! Obanın idaresini senden öğrenecek değilim!" cevabını verdi.

İki hatun arasında gerilim had safhaya ulaşmışken, Malhun Hatun "Bala Hatun niyetim halistir. Vakit azdır. Bir kayı hatunlarıyla bu kadar kilim yetişmez" sözleriyle ortamı yumuşattı. Bunun üzerine Bala Hatun, işlerin yetişmesi için iki obanın hatunlarının birlikte çalışmasını kabul etti ancak ikilinin arasındaki gerilimi nihayete ermekten çok uzaktı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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