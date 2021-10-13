Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz'dan özel açıklamalar

atv ekranındaki üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu.

Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini söyledi.

Korkmaz, 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olmasıyla ilgili hislerini "Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler" sözleriyle ifade etti.

''Platoya girince kocaman bir şehirle karşılaştım''

'Kuruluş Osman'ın çekimlerini yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Korkmaz, "Açıkçası çok heyecan vericiydi çünkü İstanbul'un keşmekeşinden, trafiğinden kopup platoya giriş yaptığınız anda ormanda kocaman bir şehir ve bambaşka bir dünya görüyorsunuz. Büyük bir prodüksiyon olarak herkes bahsediyor ama gerçekten bambaşka bir şehir ve dünya varmış burada. Bu beni çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda biraz da korkuttu tabii ama bu korku, bu heyecan çok güzel bir şey. Oyuncuyu dinç tutan bir şey. Korkumu bastıran şeylerden bir tanesi de beni karşılayan herkes çok yapıcıydı, çok misafirperverdi. Set ekibi zaten yıllardır birlikte çalışıyor. Ben üçüncü sezonda dahil oluyorum ama bunun çok öncesi var. Gerçekten güzel karşılandım. Oyuncu arkadaşlarım, ekip herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

''Hazırlık süreci çok heyecanlıydı''

Korkmaz, hazırlık süreci hakkındaki düşüncelerini "En heyecanlı en güzel süreçti hazırlık süreci… Çok ciddi deneyimler edindim; at binmeyi ve kılıç kullanmayı öğrendim. Hazırlık süreci çok keyifliydi, heyecanlıydı. O atlarla kurulan bağlar… Eğitmenlerimiz gerçekten çok iyilerdi, bir haftalık eğitimin sonunda biz atla dörtnala çıkabiliyorduk. Bu bizim yeteneğimiz dışında eğitmenlerin çok iyi olmasından kaynaklıydı. O süreç beni çok heyecanlandırmıştı ve mutlu etmişti. Böyle bir prodüksiyona dahil olmakta çok heyecan verici bir şey" sözleriyle anlattı.

''Senaryoyu okuduğumda biraz korktum''

Hikayedeki yeri ve karakteri Mari hakkında da konuşan Şeyma Korkmaz, rolüne nasıl hazırlandığı "Senaryoyu okuduğumda aslında biraz korktum, altından kalkabilir miyim diye çok düşündüm. Yapımcımız Mehmet Bozdağ Bey ve danışmanlarımızın önerdiği kitaplar oldu. Onları okudum, araştırmalar yaptım. Karakterimin tarihte de karşılığı var. Onları okuyarak, biraz hayal ederek, kurarak 'Karakterim burada ne yapar, bununla nasıl konuşur' diye düşünerek yola çıkmayı tercih ettim. Bana güvendiler ve beni bu karaktere uygun gördükleri için de çok teşekkür ediyorum" şeklinde anlattı.

''Sürprizlerle dolu bir karakter''

Korkmaz, Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari Kosses karakteriyle ilgili ise "Prenses gibi yetiştirilmiş bir kadın. Hizmetkarları var, kalede büyümüş, tüm bunların getirdiği bir kibir var. Her insanın içinde olan iyi ve kötü bu karakterde de olacaktır. Bir kırılma noktası olacak. Bu kırılma noktasında çok büyük bir aşk olacak. Kendi taraflarını seçeceği bir an gelecek ve bu seçimi kendisine ait olacak. Gerçekten güzel, sürprizlerle dolu bir karakter izleyecek seyirci" sözleriyle anlattı.

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.