Ekranlara görkemli bir 'Destan' geliyor

Sezonun en iddialı dizisi ‘Destan’ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Destan'ın ilk tanıtımında Ebru Şahin'in canlandırdığı Akkız'ın "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim" sözleri damga vurdu. Akkız'ın bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

'Destan' ilk tanıtımı ile Türkiye, Arjantin, Fas, Cezayir, Mısır, Meksika ve Suudi Arabistan'da sosyal medya trendlerine girerek büyük sükse yaptı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.

Merakla beklenen 'Destan' çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.

Destan dizisi ilk tanıtımı izlemek için tıklayın.