Kardeşlerim 24. Bölüm fragmanına Akif Atakul damga vurdu!

Kardeşlerim’in yeni bölüm fragmanı büyük ses getirdi. Celil Nalçakan’ın canlandırdığı Akif Atakul söylediği şarkıyla gündem oldu.

atv'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim, 24. Bölüm fragmanı ile herkesi şaşırttı. Kardeşlerim yeni bölüm ikinci fragmanında Celil Nalçakan sürprizi vardı. Kardeşlerim'de Akif Atakul karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ümit Besen'in "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?" şarkısını seslendirdi. Akif Atakul'un duygusal bir şekilde söylediği şarkı sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Akif Atakul neden şarkı söyledi?

Kardeşlerim dizisinin sert mizaçlı karakteri Akif Atakul'un duygusal halleri dizinin hayranlarını şaşırttı. Suzan'ı bir türlü kalbinden söküp atamayan Atakul, genç kadının kapısında şarkı söyledi. Duygularını şarkı söyleyerek ifade eden Atakul'un söylediği şarkı beğeni topladı.

Kardeşlerim 24. Bölüm ilk fragmanı ise yeni bölümün büyük bir heyecana sahne olacağını göstermişti. İlk fragmanda Akif Atakul'la ilgili ortaya çıkan gerçekler, "kardeşler" arasında da konuşulurken Doruk'un babasına karşı nasıl bir duruş sergileyeceği de merak konusu oldu. Akif Atakul'u zorlayan bir diğer kişiyse Kaan. Kaan'ın gerçekleri açıklayıp açıklamayacağı da heyecanla beklenen gelişmelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 24. Bölümü ile 16 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

Kardeşlerim 24. Bölüm 1. Fragmanı için tıklayın.

Kardeşlerim 24. Bölüm 2. Fragmanı için tıklayın.