Kardeşlerim tanıtımına Celil Nalçakan sürprizi

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi.

Seni unutmaya ömrüm yeter mi?

Kardeşlerim'in 24. bölüm tanıtıma, Ümit Besen'in sevilen şarkısını seslendiren Celil Nalçakan, namıdiğer Akif Atakul damgasını vurdu. Bölüm tanımında Suzan'ı bir türlü kalbinden söküp atamayan Akif Atakul'un genç kadının kapısında şarkı söyleyerek duygularını itiraf ettiği sahne büyük ilgi gördü. Celil Nalçakan'ın seslendirdiği, Ümit Besen'in sevilen şarkısı Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi? 'ye kısa sürede beğeni dolu yorumlar geldi.

Merak dolu gelişmelerle Kardeşlerim 16 Ekim Cumartesi akşamı atv'de.

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