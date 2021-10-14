Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Kuruluş Osman zirveye kuruldu

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 66'ncı bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

#DüşmanUyumaz etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %8,74 izlenme oranı ve 23,44 izlenme payı , 20+ABC1'de %8,89 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

Dizinin 66'ncı bölümde; Turgut Bey'in Alplerinin şehit edilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, çok sevdiği atı Karayel'in katledildiğini öğrendiğinde ise büyük bir yıkım yaşadı. Alp başı ağabeyi Gündüz Bey'den hesap soran Osman Bey, bu saldırının sorumlusunu bulmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Alplerinin dönüşünü dört gözle bekleyen Turgut Bey, Osman Bey'in şehit Alpleriyle birlikte gelmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Osman Bey, Kosses'ten intikam almak isteyen Turgut Alp'e sükunet tavsiyesinde bulundu ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağının sözünü verdi.

Osman Bey, Gündüz Bey'i ise Bilecik Tekfuru Rogatus'a göndererek Turgut Bey'in alplerinin hesabını sormak üzere obaya çağırdı. Boran Alp'i ise Harmankaya Tekfuru Kosses'e gönderip saldırı hakkında malumatı olup olmadığını sordu. Tekfur Kosses, saldırının arkasında Bilecik Tekfuru Rogatus'un olduğunu söylerken, dönüş yolunda Boran Alp'e eşlik etmesi için askerlerini görevlendirdi. Bu askerleri pusuya düşüren Osman Bey, gerekli cezayı vererek Turgut Bey'in alplerinin parmaklarını kesen Tekfur Kosses'ten intikam aldı.

Kuruluş Osman 66. Bölümü izlemek için tıklayın