Çiko hangi çizgi roman kahramanının dostu? Zagor, Batman, Zorro?

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Ömer Ege Adalıer ne kadar kazandı? Yarışmacı hangi soruda zorlandı?

atv ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı devam ediyor. Ekranların en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Ömer Ege Adalıer hangi soruda zorlandı?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra Çek Cumhuriyeti'nde yüksek lisans eğitimi aldığını dile getiren yarışmacı beşinci soruda takıldı. Roman kahramanı ile ilgili soruda joker hakkı kalmadığı için risk alan yarışmacı, doğru yanıtı vermeye çalıştı.

İşte, Milyoner yarışmacısını zorlayan roman kahramanı sorusu;

Hangi çizgi roman kahramanının en yakın dostu ve yardımcısı Çiko'dur?

a- Zagor

b- Batman

c- Zorro

d- Red Kit

Doğru Cevap: Zagor

Milyoner yarışmacısı Ömer Ege Adalıer soruya "Zorro" yanıtını verdi. Sorunun doğru yanıtı ise Zagor oldu. Adalıer, 2 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Zagor'un yakın dostu Çiko kimdir?

Sevilen çizgi roman kahramanı Zagor'un yakın arkadaşı Çiko, birçok macerada Zagor'un yanında yer aldı. Meksikalı bir soylu olan Çiko, oburluğuyla da bilinen bir isim. Çiko, sevimli ve esprili bir çizgi roman kahramanı olarak dikkat çekiyor.