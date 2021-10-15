Çiko hangi çizgi roman kahramanının dostu? Zagor, Batman, Zorro?

atv ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı devam ediyor. Ekranların en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Ömer Ege Adalıer hangi soruda zorlandı?
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra Çek Cumhuriyeti'nde yüksek lisans eğitimi aldığını dile getiren yarışmacı beşinci soruda takıldı. Roman kahramanı ile ilgili soruda joker hakkı kalmadığı için risk alan yarışmacı, doğru yanıtı vermeye çalıştı.
Hangi çizgi roman kahramanının en yakın dostu ve yardımcısı Çiko'dur?
a- Zagor
b- Batman
c- Zorro
d- Red Kit
Doğru Cevap: Zagor
Milyoner yarışmacısı Ömer Ege Adalıer soruya "Zorro" yanıtını verdi. Sorunun doğru yanıtı ise Zagor oldu. Adalıer, 2 bin TL ile yarışmaya veda etti.
Sevilen çizgi roman kahramanı Zagor'un yakın arkadaşı Çiko, birçok macerada Zagor'un yanında yer aldı. Meksikalı bir soylu olan Çiko, oburluğuyla da bilinen bir isim. Çiko, sevimli ve esprili bir çizgi roman kahramanı olarak dikkat çekiyor.