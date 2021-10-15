Demir'in geçmişi, Hakan ve Züleyha'ya tokat gibi çarptı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 108'nci bölümüyle ekrana geldi.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 108'inci bölümüyle ekrana geldi.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in geçmişi Hakan ve Züleyha'yı şoke ederken, Betül'ün kurduğu oyun Ercan'ın işini kaybetmesine sebep oldu.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 108'inci bölümü #İntikamYemini etiketiyle gündem oldu.

Hakan intikam yemini etti!

Demir'in geçmişi, Hakan ve Züleyha'nın yüzüne tokat gibi çarptı. Ayten vesilesiyle Demir'in karanlık tarafıyla yüzleşen Züleyha duyduklarına inanamadı. Hakan, kardeşi Hülya'nın Demir tarafından yarı yolda bırakılıp intihara kalkıştığını, bu sebeple kötürüm kaldığını öğrenince gemileri yaktı.

Züleyha ile arası açılan Fikret, Betül'le yakınlaştı!

Fikret'in hayatına karışmasından rahatsızlık duyan Züleyha, bu konuyu Fikret'le tartıştı. Lütfiye de Züleyha'nın sözlerini onaylayınca Fikret konaktan ayrıldı ve Betül'le daha sık vakit geçirmeye başladı. Beklenmedik bir şekilde Betül'le yakınlaşan Fikret pişmanlık duyarken, Betül ise aralarında yaşananlardan oldukça memnundu.

Betül ve Abdülkadir'in ortaklığı tehlikeli bir hal aldı

Ercan'ın Betül için hazırladığı naylon faturalar işine mal oldu. Ercan'ın kuyusunu kazan Betül, onun odasına girip naylon faturaları dosyaya yerleştirdi ve ödeme emirlerini kontrol etmeden imzalamasını sağladı. Ardından da Züleyha'ya önce stoklarda karşılığı olmayan üç faturayı, sonra da Ercan'ın kendi hesabına para aktardığını kanıtlayan belgeyi gösterdi. Züleyha güvendiği elemanı Ercan'ın kendisini dolandırdığını düşününce işine son verdi. Betül, arazi satışını da gerçekleştirip büyük bir meblağ elde ederken Abdülkadir'le ortaklığını da güçlendirdi.

Gaffur, Şermin ve Füsun'un oyununa kandı

Saniye'den intikam almak isteyen Şermin ve Füsun, Gaffur'a oyun kurdu. İkisinin sohbetine kulak misafiri olan Gaffur, satışta karlı bir arazi olduğunu duyunca Raşit'i de yanına çekip hem Fadik'in bileziklerini hem de Üzüm için biriktirilen parayı çalarak tapuyu satın aldı. Şermin'in verdiği ve aslında bir yalandan ibaret olan yatırım önerisi Saniye ve Gaffur'un birbirine girmesine sebep oldu.

Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon 6. bölümü izlemek için tıklayın