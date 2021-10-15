Hangisi “sitrik asit”in diğer adıdır? Limon tuzu, tuz ruhu, sirke ve kezzap…

atv’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Aybüke Temiz, alanıyla ilgili hangi soruda joker hakkını kullandı? İşte Fen Bilimleri Öğretmeni genç yarışmacıyı zorlayan o soru…

Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı bir yarışma çıkaran Aybüke Temiz, ikinci baraj sorusuna ulaşmaya çabaladı. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Öğretmenliği Bölümü'nden bu yıl mezun olduğunu dile getiren genç yarışmacı, başarılı bir eğitim hayatını geride bıraktığını vurguladı. Çekinerek başladığı okuldan kendisini tanıyarak çıktığını ifade eden Temiz, yarışma öncesinde heyecanlı olduğunu söyledi.

Joker haklarını doğru noktalarda kullanan Milyoner yarışmacısı altıncı soruya ulaştı. Fen Bilimleri Öğretmeni Aybüke Temiz, alanına yakın bir soruyla karşılaşırken yarı yarıya joker hakkını kullandı. Soruya heyecanla yanlış cevap vermek istemediğini ifade eden yarışmacı, joker hakkını kullanarak doğru karar verdiğini savundu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Aybüke Temiz'i zorlayan asit sorusu;

Hangisi "sitrik asit"in diğer adıdır?

a- Sirke

b- Kezzap

c- Limon tuzu

d- Tuz ruhu

Doğru Cevap: Limon Tuzu

Yarı yarıya joker hakkını kullanarak doğru cevaba ulaşan genç yarışmacı, bazı asitlerin çok karıştığını söyledi. Temiz, "Sitrik asit, nitrik asit gibi birçok şey karışıyor. O yüzden joker hakkını kullandım" dedi. Soruya doğru yanıt veren Aybüke Temiz, yarışmada yoluna devam etti.

Sitrik asit nedir?

Limon tuzu olarak bilinen sitrik asit, geniş kullanım alanına sahip olan bir madde. Turunçgillerde bolca bulunan madde, özellikle gıda sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Sitrik asit, gıdalarda dayanıklılığı artırırken metal temizleme işlerinde de sıkça rol alıyor. Limon tuzu, şekerleme ve ilaç sektöründe de kendisine yer buluyor.