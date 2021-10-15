Sirga Asya Varol yarışmaya erken veda etse de enerjisiyle alkış aldı

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Sirga Asya Varol ne kadar kazandı? Yarışmacı hangi soruda zorlandı?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan serebral palsi (beyin felci) hastası Sirga Asya Varol, programa enerjisiyle keyif kattı. Dünyaya 5 buçuk aylıkken geldiği için hastalıklarla boğuştuğunu dile getiren genç kız, bu durumun hayatı yaşamaya engel olmadığını gösterdi. Ankara Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri okuduğunu anlatan genç yarışmacı, izleyenlerden de alkış aldı.

Yürümeye 10 yaşında başladı

Yürümeye 10 yaşında başladığını vurgulayan Milyoner yarışmacısı Sirga Asya Varol'un hayat öyküsü dikkat çekti. Küçük yaşlarda pembe bir ayakkabıyı çok beğendiğini anlatan Varol, o ayakkabı uğruna yürümeye başladığını söyledi. Doktorlarının, kendisine 'mucize melek' dediğini ifade eden genç yarışmacı, azmiyle takdir topladı.

Başarılı eğitim hayatının yanı sıra, engelli öğrenciler için projelerde yer aldığını dile getiren Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, bir engelli dergisi için yazılar kaleme aldığını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster'in ikinci sorusunda heyecanına yenik düşen Varol, soruya doğru cevap veremeyerek yarışmaya veda etti. Soruya yalnızca 2 saniye içinde yanıt veren Varol, ödül kazanamasa da gönüllere girmeyi başardı.

İşte Sirga Asya Varol'un heyecanına yenik düştüğü boks sorusu;

Hakem 10'a kadar sayıp "nakavt" ilan etmişse, az önce hangi spora ait bir karşılaşma sona ermiştir?

a- Futbol

b- Boks

c- Masa tenisi

d- Basketbol

Doğru Cevap: Boks

Yarışmacı Sirga Asya Varol, soruya futbol yanıtını verdi. Kim Milyoner Olmak İster'de yoluna devam edemeyen Varol, alkışlarla uğurlandı.

Boksta nakavt nedir?

Bir dövüş sporu olan boksta rakibinin hamleleriyle yere düşen boksör için hakem 10'a kadar sayar. Boksör, hakemin sayması sona erene kadar yerden kalkamazsa nakavt olur ve karşılaşma sona erer.

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranlarında sürüyor. Birbirinden ilgi çekici sorularıyla gündem olan Milyoner'de yarışmacı olmak isterseniz hemen başvuru yapabilirsiniz.