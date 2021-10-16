Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanı heyecanlandırdı: “Türk asla esir olmaz”

3. sezonuna fırtına gibi giren Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanı ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitleyeceğini gösterdi. Her bölümü büyük bir merakla beklenen dizinin 67. bölümünde neler olacak?

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı büyük ilgi topladı. 3. sezona muhteşem bir giriş yapan dizinin yeni bölümünde neler öne çıkacak? Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanı hangi görüntülerle ön plana çıktı?

Osman Bey, Turgut Alp için savaşıyor

Her bölümü heyecana sahne olan Kuruluş Osman'ın 67. Bölüm fragmanında Turgut Alp'in esir alındığı görülüyor. Bir Türk Beyi'nin kafese konulmasına karşı çıkan Osman Bey ise "Türk asla esir olmaz" diyerek kılıcını kuşanarak düşmanlarının karşısına çıkıyor. Turgut Alp'in esir tutulduğu kafesten çıkışı fragmanın en konuşulan anlarından olurken Osman Bey ve alplerinin Turgut Alp'i kurtarmak için verdiği mücadele tüyleri diken diken ediyor.

Turgut Alp'in Osman Bey açısından önemli olduğunu anlayan tekfurlar ise kendi aralarında bu konuya değiniyor. Yeni bölüm fragmanında Rogatus Laskaris'in "Bu Turgut, Osman için çok önemli" demesi dikkat çekiyor.

Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi, 3. Sezon 3. Bölümü ile bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Kuruluş Osman 67. Bölüm, 20 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de.

Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanını izlemek için tıklayın.