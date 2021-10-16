Türkiye'ye uzanan yardım eli: Müge Anlı İle Tatlı Sert

Sabah kuşağının en çok izlenen programı unvanını yıllardır sürdüren “Müge Anlı” uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya devam ederken birçok konuda da topluma yardım elini uzatmaya devam ediyor.

atv ekranında 14 sezondur yayın hayatını devam ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert'te; 3 bin 275 kayıp bulundu. 955 aile ise yıllar sonra birbirileriyle kavuştu. 181 cinayet dosyası yine bu programda aydınlığa kavuştu.

Müge Anlı ve Cumhurbaşkanının desteğiyle okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'ın da desteği ile başlatılan okuma-yazma seferberliğinde; 1 milyon 155 bin vatandaş okuryazar olarak belgelerini aldı. Bu rakamla cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı.

Kızılay ile işbirliği içinde rekor bağış kampanyalarına imza attı

Müge Anlı, geçtiğimiz yıllarda Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında Müge Anlı ve izleyicilerinin yardımlarıyla ülkemize 3'ü sabit, 40'ı mobil olmak üzere toplam 43 aşevi kazandırdı.

Her türlü ihtiyaç düşünülerek hazırlanan mobil aşevinin ilk görev yeri ise deprem felaketiyle sarsılan Elazığ olmuştu. Müge Anlı'nın desteklediği aşevi kampanyasında hayırsever izleyicileriyle birlikte toplamda "6 milyon 599 bin 451 TL" tutarında rekor bir bağış toplanmıştı. Daha sonra ise bir başka felaketle sarsılan şehrimiz İzmir'de meydana gelen deprem sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi'ni, İzmir'e ulaştırmıştı. Beş günlük yayın boyunca yardım çağrısı yapan Anlı, toplamda "7 Milyon 898 Bin TL" toplanarak bir rekora daha imza atmıştı.

Müge Anlı hayvanseverlerin de imdadına koşuyor

Müge Anlı, kaybolan hayvanların sahiplerine ulaştırmak için Pati Buldular projesini hayata geçirdi. Projede kaybolan hayvanların resimleri paylaşılarak, sahibinin bulunması hedeflendi. Kayıp can dostlarımızın yuvasına sağ salim kavuşturulması için başlattığı Pati Buldular projesiyle 553 kayıp pati bulunarak ailelerine teslim edildi.

Müge Anlı'dan ihtiyaç sahiplerine 22 bin 611 sandalye

Ele aldığımız; cinayet, kayıp ve kavuşturmalarımızın yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da yardımlarımızı sürdüren Müge Anlı; hayırseverlerin bağışıyla gelen 19 bin 959 tekerlekli, 2 bin 642 akülü; toplamda 22 bin 611 sandalye dağıttı.

Eğitim-öğretime destek

Müge Anlı her sezon başında Türkiye'nin dört bir yanına yardımlar ulaştırabilmek yardım kampanyası başlatıyor. Eğitim ve öğretime verdiği sınırsız destek ile Türkiye'nin tüm illerine el uzatmayı hedefleyerek ekranlardan ihtiyaç sahiplerine çağrıda bulunuyor. Anlı, 15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımında bulundu.

Pandemi sürecinde ise teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrencimize tablet, okullar için de 302 tane bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderildi.