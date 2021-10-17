Kaan bombayı patlattı: Doruk'a kardeşi olduğunu söyledi!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 24. Bölümüyle ekranlara geldi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #BenYokkenYanında etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 24. Bölümde neler yaşandı?

Asiye ile Doruk ise tamamen ayrılır. Artık Asiye için Doruk yoktur. Oğulcan sonunda Aybike ile Berk'i öğrenir. Melisa ile Kadir'in arası ise Cemile yüzünden limonidir. Arif'e elindeki video ile şantaj yapan Harika onu zorla alışverişe götürür. Şantaj sayesinde kendine bir sürü pahalı kıyafet aldırır. Doruk'la Asiye'nin ayrılığını fırsat bilen Kaan yine devreye girer. Doruk ise Kaan'ın Asiye ile aralarını düzeltmek için yardımcı olacağını düşünür. Orhan'ın fizik tedavi masraflarını Akif'in üstlenmesi ise ailede bomba etkisi yapar. Fakat gerçekleri herkesten saklayan Asiye bu duruma çok sinirlenir. İlaçlama şirketine giren Kadir fazla mesai yapar ancak kimyasallardan etkilenip hastalanır. Kadir'i kıskanan Melisa, babasının yanında çalışması için Cemile'ye iş teklif eder. Hatta ayrı eve çıkması için avans bile alacağını söylemesi Asiye ile Melisa'yı karşı karşıya getirir. Kaan'dan Asiye'yi kıskanan Doruk ondan hesap sorar. Kaan da bombayı patlatır ve Akif'in babası olduğunu söyler. Kadir ise hastalığını daha fazla gizleyemez ve fenalaşır.

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!