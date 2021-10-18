Ayakkabılar fırlatıldı, sinirler gerildi! Esra Erol’da neler yaşandı?

Esra Erol’da gergin anlar! atv’nin beğeniyle izlenen programına katılan Meryem Öksüz’ün çocukları nerede? Meryem Öksüz ve Yusuf Öksüz arasındaki tartışmaların sebebi ne?

Yusuf Öksüz'le dört senedir çalkantılı bir evlilik içinde olan Meryem Öksüz, çocuklarının kendisinden alındığını iddia etti. Genç kadın, eşinin kendisine 'deli muamelesi' yaptığını söyledi. Öksüz çiftinin kavgalarla dolu evlilik hikayesinden doğan iki çocuk şimdi nerede? Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan baba Yusuf Öksüz, çocuklarla ilgili ne söyledi?

"Kandırılmadım, çocuklarımı düşündüm"

Evliliğinin ilk günlerinden bu yana şiddete maruz kaldığını anlatan Meryem Öksüz, " Eşim bana bıçak çekti, beni sürekli dövdü. Silahla tehdit etti" diye konuştu. Her seferinde bunların tekrarlanmayacağına dair söz alarak eve döndüğünü ifade eden Öksüz, eve dönme sebebinin çocukları olduğunu dile getirdi. Öksüz, "Aslında kandırılmadım, çocuklarımın annesiz ya da babasız büyümesini istemedim" dedi.

Yusuf Öksüz'le evlenmeden önce ailesinin gözünü boyadığını açıklayan Meryem Öksüz, ailenin hiçbir vaadini yerine getirmediğini anlattı. Bilezik, ayrı ev, düğün, gelinlik gibi vaatlerin karşılanmadığını dile getiren genç kadın, düğün öncesi makyajı için kuaföre dahi götürülmediğini söyledi. Psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu ifade eden Meryem Öksüz, ilaçlarını düzenli kullanarak bu sorunu aştığını belirtti.

Ayakkabısını neden attı?

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Yusuf Öksüz ise eşinin ilaçlarını düzenli kullanmadığını öne sürdü. İkili arasındaki konuşmada sinirler gerildi. Meryem Öksüz, kocasının kendisine sadece bir ayakkabı aldığını söyleyerek ayakkabısını stüdyonun ortasına fırlattı.

Yusuf Öksüz, eşine boşanma davası açtığını ve çocuklarının şu an devlet koruması altında olduğunu söyledi.

Esra Erol'da sinirlerin gerildiği anlar atv ekranlarında merakla takip edildi. Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.