Havran’da neler oldu? Sezer Kaya, eşi Çiğdem Kaya’yı hangi konuda suçladı?

Mustafa Kut’un öldürülmesinin ardından ‘katil kim’ sorusu yanıt ararken 18 Ekim Müge Anlı canlı yayınında şüphe okları Sezer Kaya’ya yöneldi. Sezer Kaya, hakkında söylenenlere nasıl yanıt verdi?

Balıkesir'in Havran ilçesinde işlenen Mustafa Kut cinayetinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulanlar izleyenleri şoke ederken cinayetle birlikte, farklı konularla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkıyor. atv ekranlarında birbirlerine karşılıklı suçlamalar yönelten Ersin Çetinkaya ve Sezer Kaya, bir kez daha karşı karşıya geldi.

Sezer Kaya, iddiasıyla dudak uçuklattı

Ersin Çetinkaya, Mustafa Kut'u öldüren kişinin Sezer Kaya olduğunu ifade ederken Kaya'nın arkadaşlarına yaptığı suçlama 'yok artık' dedirtti. Sezer Kaya arkadaşlarının, 17 yıllık eşi Çiğdem Kaya ile cinsel ilişkiye girdiğini ve bu görüntülerin kaydedildiğini öne sürdü.

Havran cinayeti, yeni bir boyut kazandı. Tarafların birbirlerine çeşitli suçlamalarla yüklendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Sezer Kaya'nın iddiaları bomba etkisi yarattı. Kaya, eşi Çiğdem Kaya'nın Ersin Çetinkaya, Ahmet Kut ve Soner isimli bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiği görüntülere ulaştığını öne sürdü. Yaşananları öğrendikten sonra, olayda adı geçenleri öldürmek istediğini söyleyen Kaya, "Öldürmek istedim ama sonra dedim ki bunlar zaten Mustafa'yı öldürdü. Hepsi cezaevine girip 50 – 60 yıl ceza alacak. Yaşayan ölüler bunlar" sözlerini kullandı.

"Patpatın altındaki Dürdane değildi"

Cinayet sonrasında çok konuşulan 'patpat' konusuna da açıklık getiren Sezer Kaya, "Patpat adlı aracın altında gördüğüm kişiler Ersin ve Dürdane değildi. Ersin ve kendi eşim Çiğdem'di" sözleriyle izleyenleri şaşkına çevirdi. Kaya'nın iddiasını kabul etmeyen Çetinkaya, "Sen iyice saçmaladın, ne konuştuğunu bilmiyorsun. Acilen tedavi olman lazım" dedi.

Balıkesir'de işlenen cinayetle ilgili bir diğer önemli gelişmeyse Trabzon'dan gelen bir mektup oldu. Trabzon'dan Edremit'e gönderilen mektupta, Mustafa Kut'un cinayetinin faili olarak Sezer Kaya gösterilirken mektubu yazan kişinin Çiğdem Kaya olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Çiğdem Kaya, "Eşimin cinayet işlediğini sanmıyorum. Çocuklarımı ondan alabilmek için öyle bir mektup yazdım" diye konuştu. Kocasının kendisine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden genç kadın, Sezer Kaya'nın kafasında kurduklarını yansıttığını ileri sürdü.

Sezer Kaya'ya bir suçlama daha

Mustafa Kut'un ölümüyle sonuçlanan olayın ardından şüphe oklarının döndüğü Sezer Kaya'ya bir darbe de arkadaşı Osman Deniz'den geldi. Sezer Kaya ile alkol aldıkları bir gece, Kaya'nın cinayeti itiraf ettiğini öne süren Deniz, "Uzun bir süre alkol aldıktan sonra Sezer kafası eğik bir şekilde konuşmaya başladı. 'Özkan'ın babasını nasıl öldürdüm sana anlatayım mı' diye sordu. Ben o sırada çok ciddiye almadım ama sonradan Ersin Çetinkaya'nın söylediklerini duyunca bildiğimi açıklamak istedim" diye konuştu. Sezer Kaya, Osman Deniz'in bu iddialarını yalanlarken ikili arasında gerginlik yaşandı.

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te büyük bir heyecanla takip edilen konu tüm detaylarıyla ele alınıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.